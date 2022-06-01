高市推廣智慧農業 冷鏈技術導入玉荷包產銷

高雄是全台最大玉荷包產區，今年「高雄首選」電商平台的玉荷包已被搶購一空。高市府盼邀更多農民加入「高雄首選」平台，另近期也針對保鮮玉荷包冷鏈技術，進行試驗，盼拓展商機。

高市府上午在大樹區舉行記者會，推廣智慧科技，為農產品加值，也開拓更多商機；並邀更多農民加入「高雄首選」平台，提供產地直送餐桌的一條龍服務。

副市長林欽榮出席表示，原本想來推銷玉荷包，但今年「高雄首選」電商平台銷售的玉荷包已經完銷。他歡迎更多農民加入「高雄首選」電商平台，不只玉荷包，鳳梨、芒果業績也翻倍，利潤30%還會作公益基金，讓弱勢與農民都受惠。

林欽榮說，市府媒合智慧科技為農產品加值的成果，從專利光照防治蟲害，到建置IoT設備監測天災等。以玉荷包為例，在玉荷包果園建置環控設備，監控溫溼度及果樹影像，並針對性噴藥，有助增加玉荷包產量，還能減少農藥用量。

林欽榮說，為解決玉荷包採收後，極難保存的問題，今年也與業者合作，導入冷鏈保鮮的智慧設備，進行試驗，盼延長保鮮期，開拓更多商機。

鳳山熱帶園藝試驗分所也與農民分享運用夜間光照，無毒防治玉荷包害蟲的研究成果。鳳試所研發夜間燈照的防治方式，實驗發現在綠色的LED燈光中，能將荔枝細蛾的危害抑制到未光照的2%以下，也不易吸引琉璃蟻等其他蟲害。

林欽榮說，玉荷包是高雄重要的高價值經濟作物，包括大樹、內門、旗山和杉林區都有種植玉荷包，種植面積達2352公頃，其中大樹區有得天獨厚的高屏溪水源，造就極佳水質，孕育出的玉荷包，年產值逾新台幣10億元。