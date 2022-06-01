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金門觀光景點導入多元支付系統 嗶一下嘛ㄟ通
金門縣政府今天表示，縣府觀光處導入「多元支付感應刷卡機」，提供電子票證、電子錢包、信用卡及點數兌換等交易功能，今日起在縣轄兩處觀光景點包含古寧頭電瓶車，及柳營步兵軍事體驗園區正式啟動，民眾只要持卡「嗶」一下，就可以簡單完成付款。
縣府觀光處處長丁健剛表示，觀光品牌年輕化及智慧觀光是縣府積極推動的重要目標，在熱門觀光景點導入多元支付服務，目的為在後疫情時期，減少現金交易接觸進而降低傳染風險，進而提升數位觀光建立便利消費環境，帶動景點「嗶經濟」。
他也提到，在打造智慧觀光的進程，金門透過優化消費模式建立交易數據，將持續帶動經濟成長，自6月1日起，民眾到古寧頭電瓶車及柳營步兵軍事體驗園區遊玩，不用帶錢包，只要持相關電子支付卡片嗶一下，即完成付款。
縣府也表示，將針對所轄景點秉持使用者付費精神，並納入考量縣籍民眾優惠機制，持續推動景點收費。
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