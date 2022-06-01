快訊

丁學文專欄／停滯性通膨悄然現身 央行總裁們焦頭爛額

確診媽現身說法 「小題大作」讓3月嬰躲過病毒侵襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門觀光景點導入多元支付系統 嗶一下嘛ㄟ通

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門觀光景點導入電子支付，到柳營步兵軍事體驗園區遊玩，不用帶錢包，只要持相關電子支付卡片嗶一下，即完成付款。圖／縣府提供
金門觀光景點導入電子支付，到柳營步兵軍事體驗園區遊玩，不用帶錢包，只要持相關電子支付卡片嗶一下，即完成付款。圖／縣府提供

金門縣的觀光景點買票用「嗶」一下，嘛ㄟ通。

金門縣政府今天表示，縣府觀光處導入「多元支付感應刷卡機」，提供電子票證、電子錢包、信用卡及點數兌換等交易功能，今日起在縣轄兩處觀光景點包含古寧頭電瓶車，及柳營步兵軍事體驗園區正式啟動，民眾只要持卡「嗶」一下，就可以簡單完成付款。

縣府觀光處處長丁健剛表示，觀光品牌年輕化及智慧觀光是縣府積極推動的重要目標，在熱門觀光景點導入多元支付服務，目的為在後疫情時期，減少現金交易接觸進而降低傳染風險，進而提升數位觀光建立便利消費環境，帶動景點「嗶經濟」。

他也提到，在打造智慧觀光的進程，金門透過優化消費模式建立交易數據，將持續帶動經濟成長，自6月1日起，民眾到古寧頭電瓶車及柳營步兵軍事體驗園區遊玩，不用帶錢包，只要持相關電子支付卡片嗶一下，即完成付款。

縣府也表示，將針對所轄景點秉持使用者付費精神，並納入考量縣籍民眾優惠機制，持續推動景點收費。

金門觀光景點導入電子支付，搭古寧頭電瓶車，不用帶錢包，可以使用多元支付付款。圖／縣府提供
金門觀光景點導入電子支付，搭古寧頭電瓶車，不用帶錢包，可以使用多元支付付款。圖／縣府提供

金門 觀光景點

延伸閱讀

金門鐵炮百合盛開 花期約2周

金門鐵炮百合陸續盛開 花期只有2周要拍要快

金門首場卡米地脫口秀6月10日登場 盼為疫情生活解悶

金門+83 國小以下學童第一劑疫苗覆蓋率51.12%

相關新聞

金門觀光景點導入多元支付系統 嗶一下嘛ㄟ通

到金門縣的觀光景點買票用「嗶」一下，嘛ㄟ通。

小港機場轉型廉航主要機場？ 民航局給正面回應

航空產業為受疫情衝擊的「海嘯第一排」，位於高雄小港的高雄國際機場也損失慘重。時代力量立委陳椒華今與全國航空業總工會舉行記...

屏東孕媽咪照護服務再升級 6000元產檢小黃車券好實用

屏東縣政府2020年推動屏東助好孕「屏東縣到宅母嬰照護媒合平台」，協助產後照顧及新生兒照顧，今年加碼發送面額6000元的...

澎湖今起發放兒童免費快篩劑 28藥局衛生所可領取

澎湖縣政府今天發放0歲至6歲幼童家用快篩劑，澎湖縣政府表示，只要拿幼兒健保卡到澎湖28間實名制銷售藥局或衛生所，就可領取...

影／時力呼籲振興小港機場 要政府提方案

受疫情影響，航空產業衝擊大，時代力量立委陳椒華與高雄市議員參選人湯茹婷，與全國航空業總工會代表舉行記者會，呼籲政府提出方...

高市單一窗口今起運作 協助餐飲業申請行銷補助

在這波衝擊下，高雄市餐飲業5月份內用銷售額下降30%、整體營收下降約11%，高市經發局一站式服務今天開始運作，協助店家申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。