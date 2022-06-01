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掌握端節連假車流資訊 高市景點出遊防塞車

中央社／ 高雄1日電

3日起的3天端午連假，高市交通局預期包括駁二、西子灣及大型購物中心在連假第2天午後，以及郊區台20線南橫公路連假前2天會有車潮出現，提醒民眾提前了解各地路況。

交通局智慧運輸中心今天新聞稿表示，預測高雄市各景點熱門旅遊時段分佈，「西子灣及駁二週邊」每天下午5時到晚間8時。「旗山美濃周邊」每天上午11~12時，以及下午3~6時。包含巨蛋、夢時代、義享天地及義大等市區大型購物中心，每天下午3~7時。

另外，台20線南橫公路為熱門旅遊路段，提醒六龜警分局及公路總局甲仙工務段，針對南橫公路梅山口至向陽路段將啟動通行管制措施。

如上午11時梅山口等待進入車輛已達5公里車陣，請用路人適時迴轉下山，改走其他旅遊行程。建議有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，詳情查詢交通部公路總局網站。

交通局提醒民眾連假出遊，先瞭解各項交通疏導措施，並避開易壅塞路段及時段，行駛途中收聽廣播、注意道路上電子看板，可透過「高雄市即時交通資訊網https://traffic.tbkc.gov.tw/」掌握即時路況與公共運輸資訊。

連假 南橫

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