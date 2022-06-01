埃及聖䴉零星出現 台東警戒監控

外來種埃及聖䴉最近零星出現在台東境內，台東縣政府和林務局密切監控，呼籲民眾如有發現蹤跡，可迅速通報移除。

台東縣政府農業處今天發布新聞稿，繼花蓮後屏東出現埃及聖䴉的蹤跡，台東也偶而接到通報，顯示這種鳥入侵影響生態的情事值得注意。

台東縣政府農業處長許家豪表示，外來種埃及聖䴉又被稱為巫婆鳥，身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛。

許家豪表示，埃及聖䴉喜好棲息在田區及溼地等處，常侵佔本土原生小白鷺、牛背鷺築巢地，搶奪食物資源，必須避免埃及聖䴉入侵，影響台東原生鳥類生存空間。

許家豪表示，林務局自108年開始執行埃及聖䴉外來移除工作至今，已移除近2萬隻成（鶵）鳥，7000多顆蛋，目前僅數百隻零星散布全台。

台東縣政府呼籲民眾，若在縣轄地區發現埃及聖䴉蹤跡，歡迎撥打1999專線通報台東縣政府，以利盡速派員追捕移除。