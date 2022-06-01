小港機場轉型廉航主要機場？ 民航局給正面回應

航空產業為受疫情衝擊的「海嘯第一排」，位於高雄小港的高雄國際機場也損失慘重。時代力量立委陳椒華今與全國航空業總工會舉行記者會呼籲，交通部應超前部署，針對小港機場引入廉價航空、貨機等提出優惠方案，並促進小港機場成為廉航主要航站，帶動周邊發展。民航局回應，小港機場廉價航空目前佔30%，未來會是發展重點。

陳椒華指出，小港機場雖美其名為國際機場，但受疫情重創，每月國內、國際線航班加總僅剩幾十班次起降，客機較以往僅剩10%，空服員、地勤、空廚、清潔等產業都面臨嚴峻影響，甚至有公司資本額已幾乎虧損殆盡，只好採減班休息、優退等方式降低人事成本，政府應提出更積極的紓困作為。

時代力量高雄市前鎮小港區市議員參選人湯茹婷則提到，增加小港機場的客、貨班機對於從業人員就業保障及整體產業鏈發展，都有關鍵影響，呼籲交通部及高雄市政府，應該重視貨運重回小港機場的重要性，提高廠商的進駐與開發意願，同時增加高雄國際機場的利用度，帶來新的就業市場與帶動周邊發展，不要讓高雄坐擁海陸空優勢，卻無用武之地，只能看著在地青年人才北漂台北桃園。

全國航空業總工會潘家洛秘書長則指出，疫情下明確地看到了小港機場和桃園機場的實質落差，歐美長程航線、貨機都幾乎在桃園，冀盼交通部能看到小港機場的困境，「不是只要桃園笑嘻嘻，不見小港苦哈哈」，他也呼籲，台灣是一日生活圈，可將小港機場定位成桃園機場的衛星機場甚至是第四航廈，並作為華航、長榮的南部基地及廉航的主要航站，「把政治、商業、長程航線留給桃園機場，把經濟、觀光交給小港機場，藉此帶動小港機場周邊的產業發展，再一次找回『小港機場的光榮』」。

交通部民航局主任秘書楊國峯表示，高雄小港機場未來定位，一是主要的國內線機場，二是區域國際機場，在東南亞、東北亞、兩岸航線上扮演重要角色，廉價航空也是未來發展重點，並將配合新航廈計畫，除了希望能恢復疫情前運量，也能更加成長。對於提升貨運部分，則屬需求導向，如有需求民航局會協助；至於紓困補助，則將配合行政院辦理。