屏東孕媽咪照護服務再升級 6000元產檢小黃車券好實用
屏東縣政府2020年推動屏東助好孕「屏東縣到宅母嬰照護媒合平台」，協助產後照顧及新生兒照顧，今年加碼發送面額6000元的助好孕Ⅱ「孕婦產檢交通補助卷」。
縣府社會處統計3月8日至4月底，19家婦產科醫療院所發出269本好孕車劵，透過特約計程車叫車，使用次數達492次，為孕媽咪創造更友善的生育環境，計程車駕駛也受益。
縣府社會處說，繼推出身障孕婦產檢預約復康巴士和做月子期間的預約「月嫂」服務，3月8日婦女節起推動的屏東好孕車券，只要設籍在屏東的媽咪或設籍前新住民，經核定綜所稅課稅級距未達20%者，於屏東19家婦產科醫療院所領取孕婦健康手冊時同步申請。
孕婦當場審核通過即核發價值6000元好孕車券，減輕媽咪的交通負擔，懷孕期間往返醫療院所產檢，事先預約第一和台灣大2家特約計程車隊，或持身心障礙證明者也可以持券預約復康巴士，即享有安全便捷的乘車服務。
懷第3胎的吳姓孕婦家住恆春鎮，因前2胎都是到60公里外的東港輔英醫院產檢和生產，這次也不例外，她說，從恆春到東港產檢搭車要1個多小時，懷孕加上疫情，不方便搭大眾化的公車，叫計程車是項小負擔，好孕車券剛好派上用場，另縣府還提供產後價值2萬元的到宅月嫂服務，可減輕從懷孕到生產後的擔憂。回想10多年懷第1胎時，屏東還沒有這些孕產媽媽的福利。
縣府社會處長劉美淑說，在少子化浪潮下，縣府責無旁貸守護每一位孕婦及寶貝，感謝19家婦產科醫療院所及特約計程車隊共同守護屏東孕媽咪，另也感謝台灣大車隊響應推出同性駕駛指定服務，回饋使用好孕車券的孕媽咪；縣府民政處今年5月也推出時尚與實用兼具的育兒包，從媽媽懷孕初期、生產坐月子、到孩子出生後的照顧等，都有全程的孕產照顧服務。
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