屏東孕媽咪照護服務再升級 6000元產檢小黃車券好實用

屏東縣政府2020年推動屏東助好孕「屏東縣到宅母嬰照護媒合平台」，協助產後照顧及新生兒照顧，今年加碼發送面額6000元的助好孕Ⅱ「孕婦產檢交通補助卷」。

縣府社會處統計3月8日至4月底，19家婦產科醫療院所發出269本好孕車劵，透過特約計程車叫車，使用次數達492次，為孕媽咪創造更友善的生育環境，計程車駕駛也受益。

縣府社會處說，繼推出身障孕婦產檢預約復康巴士和做月子期間的預約「月嫂」服務，3月8日婦女節起推動的屏東好孕車券，只要設籍在屏東的媽咪或設籍前新住民，經核定綜所稅課稅級距未達20%者，於屏東19家婦產科醫療院所領取孕婦健康手冊時同步申請。

孕婦當場審核通過即核發價值6000元好孕車券，減輕媽咪的交通負擔，懷孕期間往返醫療院所產檢，事先預約第一和台灣大2家特約計程車隊，或持身心障礙證明者也可以持券預約復康巴士，即享有安全便捷的乘車服務。

懷第3胎的吳姓孕婦家住恆春鎮，因前2胎都是到60公里外的東港輔英醫院產檢和生產，這次也不例外，她說，從恆春到東港產檢搭車要1個多小時，懷孕加上疫情，不方便搭大眾化的公車，叫計程車是項小負擔，好孕車券剛好派上用場，另縣府還提供產後價值2萬元的到宅月嫂服務，可減輕從懷孕到生產後的擔憂。回想10多年懷第1胎時，屏東還沒有這些孕產媽媽的福利。