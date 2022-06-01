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澎湖今起發放兒童免費快篩劑 28藥局衛生所可領取

聯合報／ 記者林保光／即時報導
澎湖縣今天起發放0歲到6歲幼童免費快篩劑。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣今天起發放0歲到6歲幼童免費快篩劑。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府今天發放0歲至6歲幼童家用快篩劑，澎湖縣政府表示，只要拿幼兒健保卡到澎湖28間實名制銷售藥局或衛生所，就可領取免費家用抗原快篩試劑1份5劑，呼籲家中有幼兒的家長踴躍領取快篩試劑，及早檢測健康狀況。

澎湖縣政府表示，領取時間自今天起到6月30日，只要拿2016年1月1日以後出生的幼兒健保卡，就可領5劑家用抗原快篩試劑，採分流領取，健保卡號單號可於每周一、三、五領取快篩劑；雙號二、四、六；周日單、雙號皆可領。

澎湖縣政府也提醒，還沒健保卡的新生兒或往後出生者，可於拿到健保卡後再行領取，不過家用快篩僅可用於2歲以上幼兒，幫2歲以下領取的快篩試劑，可供幼兒、家長使用，別用來對2歲以下的幼兒快篩。

澎湖縣今天起發放0歲到6歲幼童免費快篩劑。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣今天起發放0歲到6歲幼童免費快篩劑。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣今天起發放0歲到6歲幼童免費快篩劑。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣今天起發放0歲到6歲幼童免費快篩劑。圖／澎湖縣政府提供

快篩試劑 健保卡 澎湖

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