高市單一窗口今起運作 協助餐飲業申請行銷補助

在這波衝擊下，高雄市餐飲業5月份內用銷售額下降30%、整體營收下降約11%，高市經發局一站式服務今天開始運作，協助店家申請經濟部36.25億元餐飲行銷補助。

經發局表示，一站式服務以電話及LINE線上輔導為主，店家不用親自到市府申請，經發局提供店家從規畫、申請到核銷全套式服務，須在6月15日前提出申請。

經濟部日前核定36.25億推動餐飲行銷補助方案，目前已超過1.8萬家業者申請，核發補助近12億元。

經發局長廖泰翔表示，經濟部餐飲行銷補助方案最高補助50％經費，開立統一發票者上限10萬元、免用統一發票者上限2萬元，統一採線上申請、核銷。

經發局表示，經濟部餐飲行銷補助方案免撰寫計畫書，僅需線上填寫優惠方案內容，核銷程序也盡量簡化，開立發票業者僅需另附POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔，不需要依照發票逐筆填報，至於免用統一發票者也僅需在自結營收報表填列折價或投入金額即可。