馬祖議員曹以標今發放免費快篩 首日吸引上千人領取

繼立委陳玉珍免費發放30萬快篩劑給金門鄉親，目前還在作業中，連江縣議員曹以標透過大陸黃姓友人協助，也募得6萬多劑的快篩劑給馬祖鄉親，今天是發放首日，吸引1300多名有完成登記的鄉親到場領取，每人領50劑，不少鄉親領到後，都頻頻向他致謝。

曹以標表示， 4月份就接到大陸友人詢問有沒快篩劑的需求，當時因為卡在衛福部規定無法進口，好在本月11日中央開放「自用」進口後，他就與團隊著手

進行，並立即開放給鄉親登記，首波總共有1500多人登記，快篩劑在周日就運抵馬祖。

曹以標說，今天一早開始發放，大概9點左右就有鄉親陸續到場排隊，原本預計要發放3天，但首日就吸引鄉親蜂擁而至，已發放將近8成，他與多名志工都在場協助，並請鄉親嚴守防疫策略，保持安全的社交距離，鄉親都很配合。

在多位志工的協助下，領取的民眾先在外圍分流，等領取處的人出來後，再放幾位排隊領取，人潮自主分散，現場秩序良好。

由於實在太踴躍，還有不少民眾是到場填寫候補，不少鄉親都說，現在台灣的快篩劑不好買，打算領了之後，寄部分給台灣的家人。