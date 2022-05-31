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搶人作戰成功！屏東新埤衝破萬人 年底大選席次不變
屏東縣新埤鄉5月底人口數牽動今年底鄉代表選舉席次，若少於1萬，鄉代席次從11席降至7席。今天是5月最後一天，新埤鄉公所一再確認晚上宣布喜訊，人口數從四月9671人衝到10191人，確認年底鄉代選舉維持11席。
新埤鄉長林志成已兩屆任滿，但為了衝高人口數可說使盡渾身解數，他晚上未接電話，但據公所人員透露，林志成心情激動，認為努力總算有所償。他先前受訪曾表示，衝高人數是他的責任，「總不能兩任做滿卻讓代表從11席砍到7席，往後若有人議論代表是在我任內被砍，我受不了」。
新埤鄉公所為鼓吹鄉民拉人設籍，以因應新冠肺炎疫情振興經濟為名，發放每人1200元消費禮金。公所表示，消費禮金將於6月14日起巡迴7村發放，同一戶只需派一人代表，持身分證、印章及全戶戶口名薄即可領取，公所將於下周發放領取通知書，呼籲鄉民依指定時間前往領取。
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