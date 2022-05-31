她的話烙印在心 福安王爺慈善會以「微型保險」助弱勢

「微型保險」替弱勢民眾在困難時帶來及時雨，嘉義市福安王爺慈善會率先補助高雄市弱勢家庭保費，高雄城中城大火2名罹難者家屬因此獲得30萬保費，間接促成高雄市今年投保人數提升至4萬8836人。慈善會說，當年純粹要走一條不同的路，選擇替弱勢民眾買保險取代送物資或急難救助金，一名新住民遺孀的話至今烙印在心，更加堅定慈善會繼續推廣之路。

去年高雄城中城大火，2名罹難者家屬獲得理賠度難關。在各界愛心挹注下，今年高雄市弱勢民眾加保「微型保險」的人數從4千多人增加至4萬8836人，高市府社會局今早舉辦捐贈記者會，感謝高雄市慈善團體聯合總會、嘉義市福安王爺慈善會及富邦慈善基金會等10個單位與市府攜手照顧弱勢家庭。

嘉義市福安王爺慈善會副執行長孫鵬程指出，嘉義「南鯤鯓代天府」8年前整合資源回饋社會，有感於慈善團體多半捐贈物資或小額急難救助金救助弱勢群眾，當時大家想用不同方法來幫助弱勢族群，第一年先補助東石鄉400多人投保微型保險，後來獲得前副縣長吳芳銘認同推廣，逐步推動至其他縣市，由高市議員黃柏霖將資源引進高雄。

孫鵬程說，一個月後發生第一件理賠案，一名被保險人死後遺留妻子及就讀小三與小五孩子，一家三口生活頓失依靠，訪視這戶人家時，新住民媽媽用生硬國語答謝說「很感謝你們，短時間家中不用擔心基本生活費」，因為這筆錢再加上平日打零工所得，約可維持2、3年生活不用煩惱。

孫鵬程說，他們只替保戶繳少少保費，沒想到30萬能支撐弱勢家庭一段時日，這些話語讓眾人感受「付保險費會比給3、5千元的急難救助來得有用」，更用心持續推廣至更多縣市。