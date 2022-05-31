快訊

聯電南科新建廠區工人墜落頭著地 送醫不治遭勒令停工

汪小菲認一時衝動做了「最後悔的事」 致歉：不再打擾熙媛生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她的話烙印在心 福安王爺慈善會以「微型保險」助弱勢

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
嘉義市福安王爺慈善會挹注資源替弱勢族群投保微型保險，今天受到高市府社會局表揚。記者徐白櫻／攝影
嘉義市福安王爺慈善會挹注資源替弱勢族群投保微型保險，今天受到高市府社會局表揚。記者徐白櫻／攝影

「微型保險」替弱勢民眾在困難時帶來及時雨，嘉義市福安王爺慈善會率先補助高雄市弱勢家庭保費，高雄城中城大火2名罹難者家屬因此獲得30萬保費，間接促成高雄市今年投保人數提升至4萬8836人。慈善會說，當年純粹要走一條不同的路，選擇替弱勢民眾買保險取代送物資或急難救助金，一名新住民遺孀的話至今烙印在心，更加堅定慈善會繼續推廣之路。

去年高雄城中城大火，2名罹難者家屬獲得理賠度難關。在各界愛心挹注下，今年高雄市弱勢民眾加保「微型保險」的人數從4千多人增加至4萬8836人，高市府社會局今早舉辦捐贈記者會，感謝高雄市慈善團體聯合總會、嘉義市福安王爺慈善會及富邦慈善基金會等10個單位與市府攜手照顧弱勢家庭。

嘉義市福安王爺慈善會副執行長孫鵬程指出，嘉義「南鯤鯓代天府」8年前整合資源回饋社會，有感於慈善團體多半捐贈物資或小額急難救助金救助弱勢群眾，當時大家想用不同方法來幫助弱勢族群，第一年先補助東石鄉400多人投保微型保險，後來獲得前副縣長吳芳銘認同推廣，逐步推動至其他縣市，由高市議員黃柏霖將資源引進高雄。

孫鵬程說，一個月後發生第一件理賠案，一名被保險人死後遺留妻子及就讀小三與小五孩子，一家三口生活頓失依靠，訪視這戶人家時，新住民媽媽用生硬國語答謝說「很感謝你們，短時間家中不用擔心基本生活費」，因為這筆錢再加上平日打零工所得，約可維持2、3年生活不用煩惱。

孫鵬程說，他們只替保戶繳少少保費，沒想到30萬能支撐弱勢家庭一段時日，這些話語讓眾人感受「付保險費會比給3、5千元的急難救助來得有用」，更用心持續推廣至更多縣市。

保險 嘉義 高雄市

延伸閱讀

民間團體、黎明技術學院包粽子 贈弱勢家庭過端午

微型保險守護弱勢民眾 富邦人壽、產險獲高雄頒感謝狀

中壽攜手高雄市府推微型保單 近1.3萬名經濟弱勢享保障

替弱勢獲得保護傘 高市今年4.8萬人納保「微型保險」

相關新聞

她的話烙印在心 福安王爺慈善會以「微型保險」助弱勢

「微型保險」替弱勢民眾在困難時帶來及時雨，嘉義市福安王爺慈善會率先補助高雄市弱勢家庭保費，高雄城中城大火2名罹難者家屬因...

壓力炸鍋！衛生所醫護遭辱罵怒譙 禍首竟是上頭

疫情升溫，基層醫護壓力炸鍋，屏東縣里港鄉衛生所主任鄭百傑最近在臉書發表聲明，強調「醫療暴力零容忍，口頭肢體都一樣」，往後...

金門鐵炮百合陸續盛開 花期只有2周要拍要快

金門自然生態景觀良好，為營造四季不同的花卉景觀，林務所在金門各園區栽植鐵炮百合、百子蓮、紅花石蒜等，其中，在植物園生態河...

高雄市第一階段8.6億元紓困方案 快來看看有哪些可補助

為因應COVID-19疫情擴大造成市民經濟及生活上的各項損失，高雄市長陳其邁指示各局處積極研提相關紓困措施，第一階段8....

10元銅板價又有預約服務 屏東小黃公車南區路網擴站

屏東縣2108年起在全縣陸續推出以計程車代替公車服務的小黃公車，搭一次10元銅板價，加上貼心預約模式，讓民眾可以安心出門...

高雄復康巴士變貴？高市府：費率隨計程車浮動可再討論

「為什麼復康巴士變貴了？」高市楊小姐因有復健需求，一周會使用到兩趟復康巴士服務。她最近發現車資從150元悄悄變為190元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。