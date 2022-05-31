壓力炸鍋！衛生所醫護遭辱罵怒譙 禍首竟是上頭

疫情升溫，基層醫護壓力炸鍋，屏東縣里港鄉衛生所主任鄭百傑最近在臉書發表聲明，強調「醫療暴力零容忍，口頭肢體都一樣」，往後若再有辱罵醫護情形，衛生所一定蒐證告到底。立委洪申翰、莊競程看到聲明留言力挺，更讓反醫療暴力聲明引發關注。

據了解，該起辱罵事件，是因屏東縣政府延遲發送長者施打疫苗禮券造成。不願具名護理師說，縣府宣傳65歲以上長輩及55歲以上原住民長輩施打疫苗可領500元禮券，原發到5月底，後來延長6月底，「但沒送禮券到衛生所，之前打的長輩都欠著，三不五時有人來討，非常困擾」。

里港衛生所風波源起於，有一位打過疫苗的老人家想領禮券，但衛生所沒有，護理師耐心解釋，想問長輩的名字，打算收到禮券後優先處理，但長輩不講，一劈頭就連珠炮狠罵，還嗆說要告死醫護。

鄭百傑表示，第一線醫護壓力大，以衛生所為例，除了疫苗接種、居家照護，因防疫政策調整，還得視訊看診，快篩陽性判定，並機動到校園施打疫苗。他這星期從上午7、8點工作到晚上11點，周六加班，「工作量比當住院醫師還大」，但所有醫護人員都一樣。

他強調，疫情緊繃時刻，大家都急，有些民眾一取得視訊看診方式就要求立即上線，他理解患者焦急心情，但醫護人力就這麼多，若症狀輕微留下聯絡方式，處理完急迫個案一定會優先聯絡，事有輕重緩急，像禮券發放這種事，一定會按規定發，不用急。

一名護理師說，有些所還兼賣快篩，事情更多，「這種時候還要因禮券發放被羞辱真的無言」。鄭百傑期盼大家互相體諒，才能共度疫情難關。縣府衛生局長施承貴表示，長者施打疫苗禮券因印製等問題略有延遲，已陸續發放，希望長輩們體諒醫護辛苦，待禮券到所再領取。