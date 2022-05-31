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中央核定補助10億推動「金門亮點計畫」帶動觀光發展

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中央核定補助「金門亮點計畫」，圖為新湖漁港小艇坑道藍眼淚步道的模擬圖。圖／縣府提供
中央核定補助「金門亮點計畫」，圖為新湖漁港小艇坑道藍眼淚步道的模擬圖。圖／縣府提供

金門環島自行車道路網系統有譜了。金門縣府今天表示，內政部日前正式發函縣府，同意推動縣府與金門國家公園管理處共同提出的「金門亮點計畫」，從111年至115年，補助經費約10.25億元，有助活絡後疫情時代觀光產業發展，提升金門觀光品質。

縣府表示，去年底金門縣長楊鎮浯向內政部長徐國勇積極表達希望中央能落實金門國家公園成立時，承諾投資金門經費缺口之承諾，經縣府不斷努力爭取及行政院金馬聯合服務中心的協助，行政院張景森政務委員於110年12月3日、本年1月13日、3月17日，3度邀集內政部營建署、縣府與金門國家公園管理處針對計畫名稱、内容、經費、執行期程等細節進行會商。

會中決議將「金門亮點計畫」納入國家公園中、長程計畫及內政部營建署前瞻計畫補助，國家公園公建計畫挹注6.43億元，營建署前瞻計畫補助3.82億元。

縣府說明，「金門亮點計畫」包含「建置金門環島自行車道路網系統」、「建置太武山林間步道系統」、「參與（動態）型戰爭體驗（遊戲）計畫」等3項計畫、11項子計畫。縣府主責「優化伯玉路、大橋段等路段自行車及人行步道工程」及「新湖漁港小艇坑道及週遭環境營造」2項子計畫，工程總經費4.66億元，預計113年竣工。

據了解，伯玉路優化部分，規劃建構5.6公里自行車與行人共用道，使自行車(行人)與汽機車分流，營造友善騎乘環境；新湖漁港小艇坑道，打造有別於海上觀賞藍眼淚的不同體驗，以小艇坑道為載體，結合搖櫓或其他水上設施，塑造坑道新遊憩主題。

縣府強調，金門亮點計畫有關自行車路網周邊水環境改善、聚落環境優化、建置太武山林間步道系統、戰役史蹟創生計畫等，主管機關雖為金管處，未來縣府仍將與之密切合作，使各項計畫能如期如質完工。期盼透過整體規劃整合金門綠色交通網絡，提供遊客結合人文、自然之低碳旅遊體驗，帶動觀光產業發展。

經過與中央的多次會議，內政部同意「金門亮點計畫」，並將「建置金門環島自行車道路網系統」、「建置太武山林間步道系統」、「參與（動態）型戰爭體驗（遊戲）計畫」等3項計畫納入。圖／縣府提供
經過與中央的多次會議，內政部同意「金門亮點計畫」，並將「建置金門環島自行車道路網系統」、「建置太武山林間步道系統」、「參與（動態）型戰爭體驗（遊戲）計畫」等3項計畫納入。圖／縣府提供
中央核定補助「金門亮點計畫」，將建置金門環島自行車道，縣府會優化伯玉路段。圖／縣府提供
中央核定補助「金門亮點計畫」，將建置金門環島自行車道，縣府會優化伯玉路段。圖／縣府提供

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