高雄市第一階段8.6億元紓困方案 快來看看有哪些可補助

為因應COVID-19疫情擴大造成市民經濟及生活上的各項損失，高雄市長陳其邁指示各局處積極研提相關紓困措施，第一階段8.6億元紓困方案以5至7月為紓困期間，14個局處提出不同的紓困方案，民眾快來看看可以得到哪些幫助。

在租金、規費減免或延繳方面，營業用市有非公用出租土地減租30%及延繳1個月；出租市有不動產，依出租情形酌減租金30至60%；市有出租耕地及三七五租約耕地減租20%；財政局及捷運局主辦的設定地上權案（營運中）及建物標租案（整建裝修完成）減租60%；文化局所轄演藝場館場租減免，場域營運商家減租至少50%；觀光局所轄風景區委外廠商減租50%；高雄市公有零售市場、農產品批發市場、蓮潭高雄物產館規費、漁貨拍賣市場租金使用費全免；運動發展局及教育局委外運動場館、停車場規費、權利金減收；高雄市轄產業園區公共設施維護費減半，租金與汙水處理費緩繳1年。

財政局表示，關於地方稅減徵、延期或分期繳納：房屋稅部分，民眾因受疫情影響致停歇業或營業面積縮減，稅捐處將主動輔導房屋稅稅率由營業用稅率3%，改按非住家非營業用稅率2%。對停駛車輛主動辦理使用牌照稅退稅（停徵）；查定課徵的娛樂稅，自111年5月至7月止，主動辦理減半徵收；民眾有受疫情影響而無法如期繳納房屋稅、使用牌照稅及地價稅，可向稅捐處申請展延繳納期限或延1年、分3年期繳稅。

在青創貸款暫延及調降動產質借利率，青年創業貸款本金寬限期及延長貸款最長1年，租金補助款可提前批次請領。質借民眾因確診或受居家隔離、居家檢疫者，提供質借月利率減0.2%。另受疫情影響無法如期繳息或取贖的質借民眾，也提供放寬展延繳息次數。

另外還有各項補貼服務措施，加碼身障者房屋租金補貼，高雄市身障者房屋租金補貼，原依實際承租坪數、家庭人口數，按月每坪補貼200元，並以租金總額50%為上限，這次依原補貼金額再加碼1次性補貼30%。

弱勢學生餐食補助及提供上網學習服務，針對經濟弱勢學生發放疫情停課午餐代金、低收學生例假日安心餐食票卡等，補助弱勢學生的餐食外，也提供弱勢學生上網門號及平板，供其在家上網學習。

高市府提供市區公車業者，每車每月補助1萬元。MeNGo月票分為一般及學生方案，已分別推出一般加碼方案及學生青春方案至111年12月31日止。配合紓困，提出優惠價至168至520元。防疫旅館第一線專職工作人員，每人每月補助薪資津貼3千元。被匡列且入住高雄防疫旅館的高雄市民，每人每房每日補助1500元至1800元。為協助受疫情影響的勞工，市府提出安心即時上工計畫，預估3500名勞工可參與，可協助解決勞工就業問題，減緩經濟壓力。

市府表示，第一階段方案，是為解決與市民生活較息息相關的項目，未來將會視疫情及需求滾動檢討，並提供1999紓困諮詢專線。