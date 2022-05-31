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金門鐵炮百合陸續盛開 花期只有2周要拍要快

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門植物園的鐵炮百合陸續盛開，民眾盛裝到場拍照留念。圖／陳西村提供
金門植物園的鐵炮百合陸續盛開，民眾盛裝到場拍照留念。圖／陳西村提供

金門自然生態景觀良好，為營造四季不同的花卉景觀，林務所在金門各園區栽植鐵炮百合、百子蓮、紅花石蒜等，其中，在植物園生態河道旁近3000株鐵炮百合正陸續綻放，預估超過1萬5千朵白色花海近期將陸續盛開，與對岸紫色的百子蓮互相映襯，吸引不少民眾到場搶拍。

金門植物園原為軍方苗圃連，在林務所爭取縣府及中央經費維護下，園內自然景觀生態豐富多樣，而且是地區環境教育場域之一。由於金門四季分明的氣候條件下，適合球根類的花卉生長，林務所近年獲農委會林務局補助進行復育金門百合計畫，並在中興大學張正教授團隊指導下，在各管轄園區內進行鐵炮百合、百子蓮、孤挺花及紅花石蒜等物種景觀栽植作業。

據了解，這些種類的植物具有膨大的鱗莖以儲存養分、水分等，適時讓這幾年乾旱的金門，能保有亮麗的景觀特色的環境景觀缺水的氣候型態。

今年植物園生態河道旁的白天堂鐵炮百合，有標誌性的喇叭型花朵，香味清幽淡雅，因上週百合含苞待放時遇到降雨，近日天氣轉晴已隱隱有花朵爆發的趨勢，現場陸續綻放逾15000朵花，花期適逢端午假期，若無強降雨等氣候影響，約有2週花期，歡迎踴躍民眾前往賞花

金門縣林務所長鐘立偉表示，金門的四季景觀，呈現島嶼的物候特色，適地適種的植栽種植與配置方式，可以省下大量的植物維管費用，更能讓金門的四季景觀，呈現島嶼的物候特色，目前金門植物園生態河道是鐵炮百合及百子蓮盛開，未來在其他公園也會有類似的花海景觀配置。

他也提到，近日天氣轉晴正是賞花好時機，請有意賞花民眾把握時機，但也呼籲民眾仍要落實防疫，並且發揮公德心，勿採集及踐踏園區各式植物，共同維護珍貴植物資源。

金門植物園的鐵炮百合盛開，近日吸引不少民眾前往搶拍，留下溫馨的畫面。圖／金門林務所提供
金門植物園的鐵炮百合盛開，近日吸引不少民眾前往搶拍，留下溫馨的畫面。圖／金門林務所提供
金門植物園的鐵炮百合陸續盛開，有民眾就盛裝到場拍照留念，留下美麗身影。圖／陳西村提供
金門植物園的鐵炮百合陸續盛開，有民眾就盛裝到場拍照留念，留下美麗身影。圖／陳西村提供
金門植物園的鐵炮百合近日陸續盛開，端午節連假是最佳的賞花期。記者蔡家蓁／攝影
金門植物園的鐵炮百合近日陸續盛開，端午節連假是最佳的賞花期。記者蔡家蓁／攝影

金門 賞花

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