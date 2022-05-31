高煉廠整治作業 第三區地下水解除列管

中油高煉廠整治作業的第三區地下水污染場址，經高市府環保局最終驗證後正式解除列管，土地將交經發局進行園區開發作業。在台積電投資效益下，力拼左楠地區半導體製造聚落。

高市府工務局今天表示，中油高煉廠在整治作業土壤、地下水相繼解除列管，在半導體大廠台積電進駐後可望結合南科、路科及橋科，串聯南部半導體材料S廊帶，打造左楠地區為全球重要半導體產業聚落。

中油高雄煉油廠歷經半個世紀高污染營運後，在民國104年結束營運；高市府團隊去年年中接手整治作業，為過往石化最大廠擘畫未來發展，賦予高污染石化工業區新生命。

高雄市政府工務局長楊欽富說，高煉廠整治污染場址面積約169.5公頃，採分期分區整治。第一階段整治，其中土壤部分已於3月28日經環保局公告解除列管；地下水部分，經環保局審查及進行最終驗證，今天正式宣布解除列管。後續土地將交付經發局進行園區開發作業。

工務局新建工程處表示，整治工作期間各家廠商均緊鑼密鼓辦理開挖及整治作業，進度穩定超前，開挖作業期間總顧問公司除要求整治品質，並求各家廠商依主管機關核定整治計畫規定，落實辦理空氣污染防制，以確保2次污染防制成效，降低對周圍居民影響。

另外，主管機關環保局除不定期派員抽查空氣品質外，也在高煉廠外圍周邊設有3座監測站、9處微型感測器、1座光化測站及1部空品監測車進行監測，相關監測數據都公開在環保局網站。

依新工處今天新聞稿，高雄擁有材料與石化產業聚落優勢，規劃為循環技術及高值材料生產重鎮。市府依國家產業政策指導及產業創新條例，規劃中油高煉廠污染整治工程第三區供台積電設置第1期晶圓廠，預計113年開始量產，可增加1500人就業機會。