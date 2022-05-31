10元銅板價又有預約服務 屏東小黃公車南區路網擴站

屏東縣2108年起在全縣陸續推出以計程車代替公車服務的小黃公車，搭一次10元銅板價，加上貼心預約模式，讓民眾可以安心出門，縣府除檢視既有路網不足之處外，也因應地方民情增加站點，今天起恆春、車城地區小黃公車716茄湖線、721溫泉線增設3個站點，溫泉線平日再增加1預約班次，服務更多民眾和通勤族群。

縣府交通旅遊處長黃國維說，全縣共闢駛19條小黃公車路線，110年共服務2.1萬人次，目前每月約服務2000至3000人次，運量穩定成長中；其中，恆春、車城地區小黃公車路線有716茄湖線、717平寮線、718樹林線、719水泉線、720社萬線（含720A社頂線、720B萬里桐線及721溫泉線），加上有無障礙車輛服務，去年9月17日營運以來，頗受地方民眾好評。

他說，月前接獲在地民意反映有增站需求，邀集小黃公車業者、相關當地里長會勘後，決定716茄湖線及721溫泉線新增興安社區、發美商店及車城老人會等3個站點；為服務通勤族群，721溫泉線於平日新增18時35分自溫泉社區至興安社區的預約班次，提供符合在地需求的服務。

他說，以服務偏鄉地區居民的小黃公車，目前為推廣期，優惠銅板價單次10元，持有敬老卡、博愛卡者免費，也可使用電子票證搭乘，有的長輩過去因不想麻煩子女而盡量不出門，現在要看病、打疫苗、訪友、泡溫泉、到鎮區辦事、採買，常呼朋引伴相揪搭乘小黃公車，直呼廉價又方便，生活更豐富了。

他說，小黃公車有固定發車時間，部分班次、路線採預約制，欲預約民眾，請提早一個營運日於周一至周五9點至12點、下午1時至6點撥打(08)786-1818或0905-518365，意者可至縣府交通旅遊處－便民服務－小黃公車查詢。