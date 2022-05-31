感謝公所清潔隊支援清消 金門農工贈自製茶包幫打氣

全國疫情延燒，金門確診數也不斷增加，金湖鎮公所清潔隊員們馬不停蹄的執行清消任務，相當辛苦，此外，清潔隊平日也協助清理學校垃圾、校園周邊環境清潔、清理水溝，疫情期間協助校園內外防疫消毒，深受學校師生肯定，金門高級農工職業學校代理校長林學金今天特別偕同學校同仁親自贈送感謝狀、水果以及學校自製茶包給防疫清消組的同仁，感謝大家的辛勞，由金湖鎮長陳文顧、環保課長陳永要代表接受。

林學金表示，疫情嚴峻，最辛苦的除了醫護人員之外，還包括執行防疫的清潔隊員，因此他與學校同仁特地到公所來為隊員打氣，要特別感謝鎮公所防疫的同仁為守護金湖鎮平時的努力；希望站在第一線的防疫同仁，公務值勤時要照顧好自已，期盼疫情趕快結束，大家可以恢復正常的生活。

金湖鎮長陳文顧表示，最近金門疫情持續升溫，清潔隊同仁的工作依然繁重，加上近日也展開鎮內各里的清溝、消毒工作，非常辛苦；特別感謝金門農工對公所同仁的關心，並為大家加油打氣。

陳文顧說，這兩年來，大家的生活，都因為疫情都大幅改變，生活作息都受到約束。而在這半個月來，確診案例不斷創新高，對於金湖鎮的清潔隊員更是負擔相當沉重，每天至少十處以上的清消地點，隊員除了平時應執行的工作外，還要穿著密不透風的防護衣執行清消勤務，工作壓力非一般人可以體會得到，希望鄉親能落實防疫措施，減少非必要的聚餐及聚會，避免感染風險，大家一起來守護家園。