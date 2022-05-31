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高雄復康巴士變貴？高市府：費率隨計程車浮動可再討論

聯合報／ 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
復康巴士是很多身障、弱勢民眾需要的交通工具。本報資料照片
復康巴士是很多身障、弱勢民眾需要的交通工具。本報資料照片

「為什麼復康巴士變貴了？」高市楊小姐因有復健需求，一周會使用到兩趟復康巴士服務。她最近發現車資從150元悄悄變為190元，往返就要多付80元。對於一周有多次就醫需求的人來說，無疑多了一筆負擔。高市交通局表示，復康巴士跟著高市計程車費率浮動，因全市計程車費率14年未漲，從今年2月初調漲後，也影響復康巴士收費，民眾認為收費負擔大，交通局將再討論。

今年2月起高雄市計程車費率調整，經統計適用新運價後，大部分趟次約增加15元。除了計程車乘客外，還有一群人也間接受到計程車調漲影響。他們是使用復康巴士的身心障礙者，根據高市復康巴士收費標準，單人搭乘為一般費率，收費為高市計程車日間費率的二分之一；共乘費率則為三分之一。

高雄市計程車新費率方案，起跳運價從過去1.5公里85元改為1.25公里85元，續跳運價過去是每250公尺5元，改為每200公尺5元；延滯計時運價現行每180秒5元，改為每100秒5元。楊小姐說，可以理解政府要照顧計程車司機，「大家都是艱苦人，希望政府照顧一群艱苦人的同時，別讓另一群弱勢族群權益受損。」

目前高市復康巴士共有156輛，由交通局委由高雄客運營運，目前有152位司機員。過去復康巴士、長照專車都由交通局統籌，但去年底衛生局決議將長照專車接回營運，交通局的經費也從原本的1.1億元，調整為9千1百萬，少掉近兩千萬元，也造成高雄客運在去年底裁減20名司機員。

交通局指出，復康巴士的搭載量能沒有減少，給復康巴士的補助也一樣，少掉的經費主要是長照專車的部分。也會持續爭取經費購買復康巴士，也希望社會各界的善心能夠持續捐贈。

衛生局表示，長照交通接送為服務長照個案往返居家和醫療院所就醫的交通接送服務，包括復健和洗腎，高雄市長照交通車有280輛，其中專車168輛、特約車112輛。111年1至4月每月平均服務趟次約2萬3千趟次。

高雄市符合交通接送服務的長照個案，31個一般行政區每月額度2千元；偏遠加上原民行政區，每月額度2400元，民眾給付額度內搭乘長照交通車僅需支付部分負擔。市民若領有身心障礙證明，另可預約復康巴士提供交通接送服務。

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