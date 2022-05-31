減輕弱勢戶負擔 高雄光德寺贈1千份快篩試劑

疫情嚴峻下快篩試劑用量大，今天上午高雄阿蓮光德寺住持悟桓法師及首座和尚悟元法師代表寺方捐贈1000劑快篩試劑給阿蓮區公所運用。 阿蓮區公所表示，將轉送區內低收入戶及邊緣戶，每戶發放5劑，感謝光德寺為防疫工作盡一分心力。

新冠肺炎疫情的確診人數居高不下，光德寺體恤弱勢民眾經濟困頓，近日還要多一筆試劑支出。今天上午，住持悟桓法師率眾前往阿蓮區公所捐贈快篩劑，區長李惠寧代表收下，當場回贈市府感謝狀。

區長李惠寧表示，光德寺長期照顧阿蓮區弱勢家戶，每年捐贈物資舉辦送暖活動，近日高雄市確診人數仍高，快篩試劑已是民眾必備防疫物資，感謝光德寺捐贈快篩試劑減輕弱勢民眾負擔，彰顯佛祖慈悲，光德寺是阿蓮在地非常重要良善力量。