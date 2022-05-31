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墾丁社頂「夜精靈」現身 雨後綻放勾魂綠光惹人愛
進入梅雨季，墾丁國家公園社頂公園有夏日「夜精靈」之稱的螢光蕈，入夜後也發光活耀起來；墾管處保育研究課保育員謝桂禎說，雨後宛如自動開啟的一盞盞綠色光芒小燈，在園區伸手不見五指的漆黑竹林中綻放，夢幻美麗指數破表，它是環境指標性物種之一，台灣只有少數地區有發現，每到夏天雨季都是最受歡迎的季節限定版夜間遊程。
墾管處解說教育課長陳玄武說，發光蕈是會發光的真菌，和螢火蟲同樣是會發出冷光的生物，雖被稱為螢光蕈，但它的發光原理和螢光大相同，有別於螢光需要用外來的光源激發，冷光是由生物體內的化學反應來產生光，發光過程是由一個被稱為螢光素酶的蛋白氧化一個稱為螢光素的化學分子，在過程中產生光子而發光。
他說，螢光蕈又名螢光小菇、夜光茸，屬小菇科，分布於台灣、日本、泰國、爪哇與香港地區，生長於春夏季中低海拔林區，在台灣紀錄有9種，相關研究不多，一般都是發出冷光；台灣只有嘉義阿里山等少數地區有發現，需在潮濕、無汙染的環境下才會生長，它對生長環境很挑剔，所以罕見；發光的目的是為擴大繁衍族群，吸引夜行性昆蟲或軟體動物來食用，以助孢子散播。
墾丁社頂部落導覽解說員蔡正榮說，入梅後，社頂公園的螢光蕈大爆發，平常色澤為白色，雨後夜晚發出淡淡綠光，北美洲居民稱呼「狐火」、「鬼火」，日本稱「夜光茸」，在台灣有「夜精靈」之稱，中興大學生命科學系經形態及DNA序列比對，確定為新種，命名為「墾丁小菇」，成熟後只能存活2至3天，僅具觀賞價值，不能食用；因公園全暗，最好由在地導覽解說員陪同前往。
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