快訊

夫妻高雄山區溯溪天人永隔 落水17小時後 妻遺體找到了

誰偷了代理師薪水？暑假變無薪假 教部編補助卻拿不到

評／中共「老朋友」遭澤倫斯基拿二戰歷史「打臉」？

海洋藝術季獲繆思大獎 金門縣府聯手故宮盼再創新猷

中央社／ 金門縣31日電

金門縣政府去年辦理的海洋藝術季獲得2022美國繆思設計大獎景觀組銀獎，縣府乘勝追擊，計劃今年10月續辦海洋藝術季，與國立故宮博物院合作，朝「文化藝術之島」邁進。

縣府發布新聞稿表示，去年策劃辦理的「2021金門海洋藝術季」活動，參加「2022美國繆思設計大獎」（MUSE Design Awards）評選，獲得景觀組銀獎殊榮，獲頒獎盃和獎狀。

觀光處表示，2021金門海洋藝術季辦理期間獲得各大媒體爭相報導，也造就了網路打卡風潮；延續往年模式，預定今年10月舉辦第3屆海洋藝術季。

觀光處長丁健剛說明，今年活動特色在於與故宮博物院合作，規劃創作大型藝術品6座及微型創作8組，各類藝術品將融合故宮文物元素、金門在地特色及藝術家自行發想為主軸，預定在金城鎮各地展出，歡迎民眾拿出自家壓箱寶，讓藝術季襯托金門獨有的地方文化。

縣府指出，2021年觀光處以「金色寧境」為主題邀請在地和台灣、日本、墨西哥的藝術家參與，各項藝術裝置中加入了不少在地元素，甚至請出金門最具代表性古生物「鱟」，由知名藝術家范承宗製作長達17公尺的巨型地景藝術裝置；藝術家胡縉祥將「甜蜜蜜」這首歌製作成流動的雕塑，獻給他曾經參與過古寧頭戰役的父親；還有更多的藝術裝置在金寧鄉境內展示。

金門 藝術家 國立故宮博物院

延伸閱讀

疫情緊張笑聲紓壓 相聲、脫口秀金門連番登場

金門+107累計死亡4例 皆有重大疾病或危險因子

金馬兩地濃霧特報 金門水平能見度已不足200公尺

金門+107 金門醫院僅零星確診個案無院內感染

相關新聞

端午連假高市警預計湧現人車 籲避開塞車時段

端午節連續假期來臨，高雄市警局預估6月2日下午起，國道交流道與省道將出現返鄉及旅遊車潮，熱門景點周邊車流也將增加，規畫動...

兒童疫苗接種牛步？ 盧秀燕：台中將是六都第二快完成

台中市接種兒童疫苗爭議今仍延燒到市政總質詢，市議員王立任、林德宇指出，市府24日已確認有6萬劑兒童BNT撥到校園，但27...

南台灣美國商會白皮書 主張台灣應成為世界公衛一分子

南台灣美國商會、陳啟川先生文教基金會今天合辦「2022年南台灣白皮書」發表會，南台灣美國商會會長愛德華表示，，台灣必須成...

替弱勢獲得保護傘 高市今年4.8萬人納保「微型保險」

「微型保險」可讓弱勢保戶若不幸亡故時領取30萬理賠金，去年高雄城中城大火，2名罹難者家屬獲得理賠度難關。在各界愛心挹注下...

高雄春藝推普契尼歌劇《蝴蝶夫人》 真心換絕情現代版

高雄春天藝術節今年製作全版經典歌劇《蝴蝶夫人》，跳脫傳統相銜現代的手法，將故事時空轉換來到當代，以不同的元素交錯呈現，讓...

綠光能剋蒂頭蟲 荔枝農減損失

玉荷包產期短產值高，造就不少百萬級農戶，每年小果期，是農友與蟲害決鬥的生死戰，拚贏賺進斗金，戰輸就血本無歸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。