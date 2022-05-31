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兒童疫苗接種牛步？ 盧秀燕：台中將是六都第二快完成

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員王立任要求市府盡早完成兒童第一劑疫苗接種，早一天是一天！記者陳秋雲／攝影
台中市議員王立任要求市府盡早完成兒童第一劑疫苗接種，早一天是一天！記者陳秋雲／攝影

台中市接種兒童疫苗爭議今仍延燒到市政總質詢，市議員王立任、林德宇指出，市府24日已確認有6萬劑兒童BNT撥到校園，但27日第一天打1600多劑、第2天2700多劑、今天預定打3500劑，議員質疑去年市府高喊「疫苗來就打」為何前幾天接種率如此低？拜託同理家長焦慮「早打一天是一天!」

台中市長盧秀燕表示，隨著疫苗分批到貨，市府應變，要求學校部分提早到6月10日打完6萬劑。她說，依目前市府教育局與衛生局的規畫，台中會是六都第二快，完成5到11歲第一劑的。她表示與市府局處同仁都了解家長焦慮，因此不斷滾動因應。

議員林德宇、壬立任表示，台中市老是愛拿民進黨執政的高雄市、台南來比，但衛福部統計5到11歲幼童接種率，到昨天為止，高雄39 .5%、台南39.6%、台中35.7%、桃園23.5%、新北28.1、台北20.3%，他質疑疫苗到貨這5天來，市府做了什麼？25所學校完成逾8000劑，為何不能加速接種？台南已自行成立大型快打站。

市長盧秀燕表示，台中市動員基層醫療能量、學校也加速媒合醫療診所，合力完成的接種率都是眾人醫護、教育人員辛苦得來的，她希望議員不要抹滅眾人的辛勞。王立任表示，他從未說基層醫護、教育人員不辛苦，他強調，市府執行能力要加強，讓孩子打疫苗，提早一天是一天。

盧秀燕說，她一再宣示台中市不排除任何加速接種的管道，例如6月1日中央要在科博館設大型快打站，市府昨晚開防疫會議討論如何支援，包括交通維持、找停車場等，只要對孩子好的，不但樂觀其成且不遺餘力。

市議員林德宇指出，台南高雄的兒童疫苗接種率居六都前一、二名，但中市拿到疫苗至今5天，學校接種率偏低。記者陳秋雲／攝影
市議員林德宇指出，台南高雄的兒童疫苗接種率居六都前一、二名，但中市拿到疫苗至今5天，學校接種率偏低。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕表示，她了解家長的焦慮，依規劃，兒童接種疫苗，台中市會是六都第二快的。記者陳秋雲／ 攝影
台中市長盧秀燕表示，她了解家長的焦慮，依規劃，兒童接種疫苗，台中市會是六都第二快的。記者陳秋雲／ 攝影

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