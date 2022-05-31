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端午連假高市警預計湧現人車 籲避開塞車時段

聯合報／ 記者林保光／即時報導
端午節連續假日，高雄市警方規畫各分局警力疏導交通。圖／高雄市警大隊提供
端午節連續假日，高雄市警方規畫各分局警力疏導交通。圖／高雄市警大隊提供

端午節連續假期來臨，高雄市警局預估6月2日下午起，國道交流道與省道將出現返鄉及旅遊車潮，熱門景點周邊車流也將增加，規畫動員疏導交通，並呼籲民眾出遊可搭乘捷運大眾運輸工具或避開易壅塞路段。

端午節連續假日由6月3日至6月5日，高雄市警局今天表示，因為疫情尚未趨緩，民眾避開假期旅遊尖峰時段的活動，也可藉此減少感染新冠肺炎的可能，進而保障自身健康及安全。

高雄市警局預計端午連假，包括旗山老街、美濃風景區、佛光山、義大世界、大樹舊鐵橋、崗山之眼、旗津、哈瑪星、西子灣、棧貳庫、駁二特區，以及台20線南橫公路梅山口至埡口路段，可能吸引不少遊客，車流量將增加，交通大隊與各分局派員疏導交通，維護連假交通順暢。

高市警交通大隊認為，6月2日下午4點到晚間8點、6月3日至5日每天上午9點至中午12點、下午5點到晚間7點，台1線、台17線、台19線、台20線、台22線等主要幹道，以及國道1號、國道10號、台88快速道路各交流道可能塞車，呼籲民眾出遊搭乘捷運大眾運具或避開易壅塞路段、時段，避免塞車掃興。

國道 高雄市 塞車

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