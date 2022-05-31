快訊

夫妻高雄山區溯溪天人永隔 落水17小時後 妻遺體找到了

誰偷了代理師薪水？暑假變無薪假 教部編補助卻拿不到

評／中共「老朋友」遭澤倫斯基拿二戰歷史「打臉」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南台灣美國商會白皮書 主張台灣應成為世界公衛一分子

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
南臺灣美國商會會長愛德華（中）與多摩川精機部長吉田先生（右一）、陳啟川先生文教基金會執行長陳建甫（右二）等人出席2022年南台灣白皮書發表會。記者林巧璉／攝影
南臺灣美國商會會長愛德華（中）與多摩川精機部長吉田先生（右一）、陳啟川先生文教基金會執行長陳建甫（右二）等人出席2022年南台灣白皮書發表會。記者林巧璉／攝影

南台灣美國商會、陳啟川先生文教基金會今天合辦「2022年南台灣白皮書」發表會，南台灣美國商會會長愛德華表示，，台灣必須成為世界公衛領域的一員，台灣的製造能力可以自給，更可以援外，「健康絕不能有政治上的限制」。

愛德華說，有愈來愈多的國家、官員主張台灣應參與世界衛生組織工作，這些還必須台灣和美、日、澳、英、歐盟等國家繼續努力。台灣對抗Covid-19是成功的典範，雖然近期本土疫情升溫，但政府以堪稱典範的方式處理此流行病。

愛德華提醒，Covid-19和變種病毒在短期間不會消失，不同變種都會帶來不同的挑戰，治療方法也跟著改變，政府須加快應變腳步，也要備足防疫設備。

「Covid-19不只影響人類健康，更打亂了全球供應鏈」，愛德華說，除了單純的物流問題外，更有人抱著邪惡的心態，希望從這樣的危機獲得經濟、政治利益。美國已察覺此負面影響，重新思考供應鏈的材料、產品的源。

「台灣的機會來了！」愛德華指出，為重整供應鏈秩序，拜登政府正與各國談判，希望能有新的合作夥伴，提供更可靠、安全的供應鏈。愛德華提醒，台灣要注意此一國際發展，制定相關的計畫，讓台灣成為美國、印太地區貿易安全的關鍵夥伴。

台灣該怎麼和拜登政府合作？愛德華認為，雙方必須建立在拜登已做出的重要政策和行動，「拜登政府也清楚表達美國和台灣之間強而有力的合作、支持」。愛德華也提及，當前假訊息、陰謀論充斥，也造成人民對科學、政府部門的不信任，雖這些都不是最近才發生的，但現在的局勢日益艱難，必須倚靠盟友間的合作來解決國際挑戰。

南臺灣美國商會會長愛德華今發表2022年南台灣白皮書，談台灣Covid-19和國際情勢。記者林巧璉／攝影
南臺灣美國商會會長愛德華今發表2022年南台灣白皮書，談台灣Covid-19和國際情勢。記者林巧璉／攝影

美國 拜登 疫情

延伸閱讀

拜登表態願軍事保台後 美中防長擬當面對話

拜登願軍事保台 美專家籲華府協同盟友行動

傳法國記者命喪烏東 拜登稱不會送能襲俄火箭援烏

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

相關新聞

端午連假高市警預計湧現人車 籲避開塞車時段

端午節連續假期來臨，高雄市警局預估6月2日下午起，國道交流道與省道將出現返鄉及旅遊車潮，熱門景點周邊車流也將增加，規畫動...

兒童疫苗接種牛步？ 盧秀燕：台中將是六都第二快完成

台中市接種兒童疫苗爭議今仍延燒到市政總質詢，市議員王立任、林德宇指出，市府24日已確認有6萬劑兒童BNT撥到校園，但27...

南台灣美國商會白皮書 主張台灣應成為世界公衛一分子

南台灣美國商會、陳啟川先生文教基金會今天合辦「2022年南台灣白皮書」發表會，南台灣美國商會會長愛德華表示，，台灣必須成...

替弱勢獲得保護傘 高市今年4.8萬人納保「微型保險」

「微型保險」可讓弱勢保戶若不幸亡故時領取30萬理賠金，去年高雄城中城大火，2名罹難者家屬獲得理賠度難關。在各界愛心挹注下...

高雄春藝推普契尼歌劇《蝴蝶夫人》 真心換絕情現代版

高雄春天藝術節今年製作全版經典歌劇《蝴蝶夫人》，跳脫傳統相銜現代的手法，將故事時空轉換來到當代，以不同的元素交錯呈現，讓...

綠光能剋蒂頭蟲 荔枝農減損失

玉荷包產期短產值高，造就不少百萬級農戶，每年小果期，是農友與蟲害決鬥的生死戰，拚贏賺進斗金，戰輸就血本無歸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。