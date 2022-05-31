南台灣美國商會白皮書 主張台灣應成為世界公衛一分子

南台灣美國商會、陳啟川先生文教基金會今天合辦「2022年南台灣白皮書」發表會，南台灣美國商會會長愛德華表示，，台灣必須成為世界公衛領域的一員，台灣的製造能力可以自給，更可以援外，「健康絕不能有政治上的限制」。

愛德華說，有愈來愈多的國家、官員主張台灣應參與世界衛生組織工作，這些還必須台灣和美、日、澳、英、歐盟等國家繼續努力。台灣對抗Covid-19是成功的典範，雖然近期本土疫情升溫，但政府以堪稱典範的方式處理此流行病。

愛德華提醒，Covid-19和變種病毒在短期間不會消失，不同變種都會帶來不同的挑戰，治療方法也跟著改變，政府須加快應變腳步，也要備足防疫設備。

「Covid-19不只影響人類健康，更打亂了全球供應鏈」，愛德華說，除了單純的物流問題外，更有人抱著邪惡的心態，希望從這樣的危機獲得經濟、政治利益。美國已察覺此負面影響，重新思考供應鏈的材料、產品的源。

「台灣的機會來了！」愛德華指出，為重整供應鏈秩序，拜登政府正與各國談判，希望能有新的合作夥伴，提供更可靠、安全的供應鏈。愛德華提醒，台灣要注意此一國際發展，制定相關的計畫，讓台灣成為美國、印太地區貿易安全的關鍵夥伴。