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替弱勢獲得保護傘 高市今年4.8萬人納保「微型保險」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府舉辦記者會，感謝團體及企業挹注資源協助弱勢家庭投保微型保險。記者徐白櫻／攝影
高雄市府舉辦記者會，感謝團體及企業挹注資源協助弱勢家庭投保微型保險。記者徐白櫻／攝影

「微型保險」可讓弱勢保戶若不幸亡故時領取30萬理賠金，去年高雄城中城大火，2名罹難者家屬獲得理賠度難關。在各界愛心挹注下，高雄市弱勢民眾加保「微型保險」的人數今年增加10倍，上升至4萬8836人，高市府社會局今早舉辦捐贈記者會，感謝高雄市慈善團體聯合總會、嘉義市福安王爺慈善會及富邦慈善基金會等10個單位與市府攜手照顧弱勢家庭。

城中城大火凸顯弱勢家庭面對意外傷殘或事故衝擊時更容易導致家庭陷入危機，高市議會黃柏霖事故後疾呼，高市府應該積極整合社會慈善資源將弱勢族群納入為型保險方案，去年高市4000多人加入，今年擴增至4萬8836人。

市府社會局整合高雄市慈善團體聯合總會、高雄市社福慈善總會、嘉義市福安王爺慈善會、富邦慈善基金會、富邦產險、富邦人壽、中國人壽、和泰產險、泰安產險及美商安達產險等單位，共提供709萬保費，可替全市4萬8836人投保，保戶獲得一年保障。

社會局說，低收戶、中低收戶、領弱勢單親家庭子女生活補助者及身心障礙生活補助（輕、中度）者免費投保，感謝民間團體與企業的公益精神，為提升保險覆蓋率，在確診符合資格者意願後，不用個別填寫要保書，可由慈善單位直接協助投保，若符合資格者的民眾可至戶籍地區公所申請與詢問投保細節。

保險 高雄市

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