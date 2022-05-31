疫情緊張笑聲紓壓 相聲、脫口秀金門連番登場

疫情進入高峰期，台北曲藝團將如期於端午節在金門演出「愛笑斯坦之時空相對論」相聲；在地青年6月10日推出「卡米地金門脫口秀」，盼藉此紓緩緊張情緒，用笑聲紓解壓力。

台北曲藝團發布新聞表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，「愛笑斯坦之時空相對論」票房受到衝擊，但縣文化局和北曲都認為，只要遵守中央防疫規範，就不應讓藝術停擺，因此公演如期登場。

金門縣文化局表示，邀請北曲台灣首創相聲男團演出，期盼紓緩防疫緊張情緒、用笑紓解壓力。為了讓民眾安心觀賞，售票席次減半，僅開放1樓部分區域，保持空間流通與防疫彈性，希望民眾購票支持，以行動鼓勵藝文團隊。

北曲團長葉怡均表示，社會氣氛緊繃，但生活還是要如常進行，否則會帶來憂鬱，身為藝術工作者，更想發揮影響力，以傳統相聲的特性「笑」逗樂觀眾，「藝」解苦悶心情、開心過日子。

葉怡均說，「時空相對論」是北曲旗下「愛笑斯坦相聲男團」創團代表作，5名平均年齡24歲大男孩融合傳統相聲技巧與現代相聲創新元素，帶觀眾穿越古今，讓觀眾訝異相聲也能這麼青春、這麼接地氣。6月4日晚間—7時30分，在金門縣文化局演藝廳演出。票券在OPENTIX銷售中。

無獨有偶，金門青年公共事務協會（小島青年）與金門大學學生會共組團隊，邀請喜劇演員Jim程建評、陳大天和曹小歐跨海來到金門，6月10日下午5時30分在金湖社會福利館演藝廳帶來「卡米地金門脫口秀」。

金大學生會會長李睿爵在學生會新聞稿中表示，金湖社會福利館演藝廳因疫情苦無展出使用機會，這次活動可望活化地區展演空間，使民眾有機會享受脫口秀表演；他說，金門縣長楊鎮浯還參與宣傳片拍攝，邀請縣民共襄舉盛，金湖鎮陳文顧等鄉鎮長也予以支持。