曾年吸百萬客今不到2千 屏東海生館「現主時」包場吹冷氣

屏東車城海生館一年曾吸引200萬人次入館，去年因疫情封館人氣大傷，今年因學校暫緩舉辦校外活動，更形冷清。不過有民眾專挑人少時出遊，因為往常海底隧道人頭攢動，跟白鯨合拍得等好久，「現在去冷冷清清，彷彿包場吹冷氣，很過癮。」

海生館經營團隊海景公司經理毛智瑋表示，去年疫情最緊張時封館，之後因疫情稍緩全面開放，假日約1500至2000人入館，與疫情前每逢假日3000多人入館，確實有差距。

往年海生館是國中、小畢業旅行或校外活動必去景點之一，停車場一到5、6月校外活動旺季遊覽車爆量，但今年格外冷清。毛智瑋指出，團客與往年相比減少約7成，影響最大。