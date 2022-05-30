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曾年吸百萬客今不到2千 屏東海生館「現主時」包場吹冷氣
屏東車城海生館一年曾吸引200萬人次入館，去年因疫情封館人氣大傷，今年因學校暫緩舉辦校外活動，更形冷清。不過有民眾專挑人少時出遊，因為往常海底隧道人頭攢動，跟白鯨合拍得等好久，「現在去冷冷清清，彷彿包場吹冷氣，很過癮。」
海生館經營團隊海景公司經理毛智瑋表示，去年疫情最緊張時封館，之後因疫情稍緩全面開放，假日約1500至2000人入館，與疫情前每逢假日3000多人入館，確實有差距。
往年海生館是國中、小畢業旅行或校外活動必去景點之一，停車場一到5、6月校外活動旺季遊覽車爆量，但今年格外冷清。毛智瑋指出，團客與往年相比減少約7成，影響最大。
不過還是有民眾逆勢操作，王姓民眾因為買了海洋卡，已帶子女到海生館很多次，但這周玩得最開心。以往走海底隧道，遇到大團體幾乎是人貼人，沒時間空間駐足細看，「但現在可以在隧道裡跑，因為根本沒人」。人氣很高的白鯨，以前合拍得等好久，現在可以拍到滿意為止，「疫苗打滿，防疫做好，現在是包場吹冷氣的好時機」。
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