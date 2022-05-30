高雄5到11歲接種率36.9% 6月1日起再開兒童疫苗特別診

高雄市政府今天表示，設籍高雄5到11歲兒童疫苗接種率已達36.9%，今天再有17所校園完成輝瑞兒童疫苗接種，並自6月1日起再開5到11歲兒童疫苗接種特別診，今晚8時起可預約。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，再加開5到11歲兒童疫苗接種特別診，包含建佑醫院、小港醫院、旗山醫院、高雄榮總、鳳山國中體育館、岡山慈濟、慈濟靜思堂、高雄展覽館，6月1日起陸續開設，今天晚上8時起可以上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

陳其邁說，設籍高雄5到11歲兒童第一劑疫苗接種率目前已達36.9%，六都第一。至於高中以下學童端午假期後是否恢復實體上課，需要時間評估整體疫情，會再觀察兩天再決定。

高雄校園今天開始接種輝瑞兒童疫苗，教育局長謝文斌表示，今天共17校孩童接種，到中午前已有8校全部打完，上午接種人數共1374人，明天還有37校會繼續接種。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文出席說明高雄市住宿型長照機構「快篩陽性處置指引」表示，發現有人快篩陽性當天，所有住民、工作人員都要快篩，陽性者分艙隔離，指定專責醫院會進場視訊診療、評估給藥；隔天再次全員快篩、分艙、給藥，接下來7天內還須再陸續快篩；衛生局則會負責造冊、發給快篩試劑。

中央流行疫情指揮中心今天宣布高雄新增8333例確診個案，高市府表示，其中有14例境外移入、系統重複通報及改判，其餘約93.4%為快篩陽性判定確診。

媒體提問，有民眾投訴，孩子確診後被指配由復健科診所醫師進行視訊問診。衛生局簡任技正潘炤穎說明，昨天是週日，有些診所沒有開業，因此有將1名2歲童派給有內科專業的復健科診所醫師，此診所也有家醫科醫師，判斷醫師看診小兒沒有問題，才如此派案；平日18歲以下確診童一定會派給小兒科醫師。