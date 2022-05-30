養殖魚苗發源地非養殖區 發展協會盼中央有因應措施

全台8成石斑魚苗、蝦苗等養殖魚苗皆來自高雄市林園區，魚社長第一代蘇有元表示，林園因魚苗多採集約式養殖，範圍較小，未達養殖漁業生產區標準，無法向漁業署申請相關補助經費，近幾年魚苗養殖市場減少，漁民陸續轉型養大魚，期望漁業署可有相關配套措施。

高雄市海洋局表示，想通過養殖區需達到生產區面積30公頃，其中養殖魚塭需達6成，等於要有約18公頃的養殖魚塭，林園的魚塭混雜在住宅及農田內，且十分分散，非養殖區如果要申請漁業相關補助會遇到很多問題，早期養殖協會曾協助爭取，但因部分條件不允許，未申請通過，近幾年法規已做彈性調整，林園水產養殖發展協會可再協助提出畫設申請。

議員韓賜村表示，林園區過去主要養殖白蝦幼苗、九孔及泰國蝦，目前主要養殖白蝦幼苗、石斑魚苗等，少部分養殖大魚，因沿岸土壤特殊性，漁民可直接抽海水進養殖魚塭再自然溢出流回海中，每家養殖戶的水質鹹度都不同，相對存活率及養出來的口感也不同，形成汕尾沿岸有多條管線的特殊景象，漁民為了就近抽海水，住家也會設在漁場附近，

韓賜村表示，幾年前在養殖協會協助下，漁民可申請養殖登記證，當遇到天災天損，可比照農業局申請補助，但一旦遇到大型公共設施需要由高雄市府向漁業署申請補助，就較為困難。

蘇有元身兼林園水產養殖發展協會理事，養龍虎石斑魚30年，目前魚社長業務主要交給第二代蘇德威兄弟經營。蘇有元表示，林園區是養殖漁業的繁殖發源地，因魚苗對水質需求嚴格，林園有氣候優勢不易受寒流影響，過去魚苗需求最大宗來自大陸訂單，隨著大陸養殖業發展，對台灣魚苗需求減少，不少漁民轉型想改養大魚，而林園有水質、環境優勢，最適合推廣高精緻型養殖。