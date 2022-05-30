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高市民生醫院專責病房被爆環境差 市府：皆符合規定

聯合報／ 記者林巧璉王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說明高雄醫療狀況。記者林巧璉／翻攝
高雄市長陳其邁說明高雄醫療狀況。記者林巧璉／翻攝

高雄市長陳其邁、衛生局長黃志中近期記者會多次聲稱高雄市醫療量能充足，但高雄市立民生醫院被爆，隔離病房簡陋，不開冷氣，病人脫到只剩內褲狂冒汗，照護人力不足，有病患7天沒洗澡，病房無負壓設施，僅用塑膠布區隔護理站及病房，被質疑感控措施不足。市府在記者會回應，民生醫院的各種設備狀況皆符合標準，也請大家對醫護多一點鼓勵。

衛生局簡任技正潘炤穎說明，民生醫院是高屏醫療網的指定應變醫院，目前規畫中專責病房有分兩種，有10床負壓隔離病房，另有137床為專責病房，也都經過內部感控、氣體流通上有定期過濾，近期的檢驗也都符合標準。

高雄市長陳其邁說，疫情期間醫護人員非常辛苦，除了本來的工作，還要到社區站、學校協助疫苗施打，「真的令人非常感動」。希望市民朋友都給醫護人員鼓勵，在就醫過程中也希望大家能跟他們說聲謝謝，真的非常感謝醫護人員的付出。

高雄醫學大學附設醫院長鍾飲文指出，所有專責病房都經各級專家檢視，包括民生醫院專責病房也都符合規定。專責主要是要考慮人力配置、通風狀況、設備、動線等狀況。民生醫院專責病房有經過高市專家諮詢委員會的稽核，所有設備都符合標準。

鍾飲文說，民生醫院病房也有冷氣，另外護病比的部分，政府針對不同層級醫院規範不同，如醫學中心最理想是一比五，但目前狀況是一比七。而民生醫院是地區級醫院，護病比也完全符合規範。鍾飲文感謝市民朋友的關心，防疫期間醫護相當辛苦，希望能多給醫護人員多給鼓勵。

高雄市長 醫護人員 衛生局 陳其邁

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