屏東海生館企鵝健檢 為7月繁殖季備孕

屏東海洋生物博物館企鵝進行年度健康檢查，透過攝食量紀錄、抽血及泄殖腔採樣逐一檢查，為7月繁殖季備孕，迎接新生命到來。

屏東海生館每年5月為企鵝進行年度健檢，飼育人員透過平日常規檢查，如觀察外觀、攝食量記錄及體重量測等數據瞭解館內企鵝狀況；再與國立屏東科技大學專業團隊，為企鵝進行血液、泄殖腔採樣等，透過專業數據分析，預防未來疾病發生的可能性。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋告訴中央社記者，如同人類一般，企鵝體檢前要禁食8至12個小時，受檢的企鵝們還要先安置在隔離區內以利隔天作業。

毛智瑋說，飼育人員經由常規的例行性健康檢查，瞭解企鵝健康狀態。直到7月繁殖季開始，就減少影響企鵝繁殖的不必要人為干擾，提供安穩的環境迎接新生命。