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端午搭高雄50龍舟追分公車 可寫文昌帝君祈福卡

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
端午節連假將至，高市交通局推出系列活動，6月3日將推出「50龍舟追分公車」，在一輛50五福幹線公車內設有端午造景和文昌帝君祈福卡。記者林巧璉／翻攝
端午節連假將至，高市交通局推出系列活動，6月3日將推出「50龍舟追分公車」，在一輛50五福幹線公車內設有端午造景和文昌帝君祈福卡。記者林巧璉／翻攝

端午節連假將至，高市交通局推出系列活動，6月3日將推出「50龍舟追分公車」，在一輛50五福幹線公車內設有端午造景和文昌帝君祈福卡，希望考生能順利迎接7月考季，只要拍照打卡上傳臉書就可獲特製版乖乖一包。

50五福幹線公車路線行經中正高中、新興高中、高雄高商及高雄女中等學校，「龍舟追分」主題公車車內營造為「包粽祈福」主題，布置各式粽子造型香包，即日起至6月底，提供鹽埕區文武聖殿文昌帝君祈福卡，考生們可索取卡片填寫心願後，掛車上祈福牆，交通局將送至文武聖殿幫考生祈福加油，祝考生金榜題名。

交通局長張淑娟表示，配合端午連續假期及考季即將來臨，特別以50五福幹線設計1輛「龍舟追分」主題公車，6月3日於高雄市音樂館廣場前，提供民眾拍照上傳交通局臉書，贈送限量金榜題名包及交通局特製版專屬乖乖。

當日適逢「綠色星期五」掃QR Code乘車碼免費搭公車優惠，6月3日當日凡掃乘車碼搭乘公車參與「龍舟追分公車」活動，也可獲得精美小禮。張淑娟說，6月底前掃「一卡通Money乘車碼」搭乘高市公車還可抽iPhone13等好禮，歡迎市民搭乘公車體驗濃濃節慶氣氛。

另外，6月4日交通局也會在河東路（中正四路-大同二路）「零廢棄文創市集」擺設攤位，民眾只要到攤位玩射鏢回答「綠色星期五」或「道安」系列優惠活動謎題，就可以獲得「粽子造型香皂」及交通局特製版乖乖，數量有限，送完為止。相關活動訊息請上交通局網站www.tbkc.gov.tw、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」及運動發展局臉書粉絲團「KSD好運發」查詢。

端午節連假將至，高市交通局推出系列活動，6月3日將推出「50龍舟追分公車」，在一輛50五福幹線公車內設有端午造景和文昌帝君祈福卡。記者林巧璉／翻攝
端午節連假將至，高市交通局推出系列活動，6月3日將推出「50龍舟追分公車」，在一輛50五福幹線公車內設有端午造景和文昌帝君祈福卡。記者林巧璉／翻攝
端午節連假將至，高市交通局推出系列活動，6月3日將推出「50龍舟追分公車」，在一輛50五福幹線公車內設有端午造景和文昌帝君祈福卡。記者林巧璉／翻攝
端午節連假將至，高市交通局推出系列活動，6月3日將推出「50龍舟追分公車」，在一輛50五福幹線公車內設有端午造景和文昌帝君祈福卡。記者林巧璉／翻攝

公車 粽子 一卡通

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