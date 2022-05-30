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高市17所國小開打BNT 播放音樂、卡通安撫學童

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁寫給國小及學童的「關懷信」。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁寫給國小及學童的「關懷信」。記者王昭月／翻攝

高雄國小校園今起施打BNT疫苗，首日安排17校，市長陳其邁偕教育局長到校關心，其中後庄國小播放輕音樂，永芳國小播放卡通，緩解孩童不安情緒，有學 學童打完疫苗也獲贈小禮物，舒適貼心。

教育局長謝文斌說，國小規劃有接種區、休息區與等待區，避免群聚，施打動線順暢，無冗長排隊情形，家長都很放心。疫苗接種後常出現接種部位疼痛、紅腫，部分會全身倦怠、頭痛、肌肉痠痛甚至發燒、惡心，但症狀幾天內就會消失，提醒疫苗接種後兩周，學校應減少激烈教學活動。

高市府為加強校園防疫，配發市內國小及幼兒園學生每人2劑快篩試劑，今明兩天在高雄市社會教育館、岡山國小及旗山區鼓山國小配發，另據市府快篩試劑發放計畫，6月1日起也由學校(幼兒園)發放學生每人2劑快篩試劑，也同步提供每生1份快篩試劑使用時機及指引的「市長關懷信」。

謝文斌表示，孩子出現發燒、咳嗽、流鼻水等疑似症狀或同住家人確診時，要協助孩子快篩，進行後續處理，確保家庭成員健康安全。

高雄市長陳其邁到國小視察學童接種疫苗情形，並為孩子加油。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁到國小視察學童接種疫苗情形，並為孩子加油。記者王昭月／翻攝

快篩試劑 疫苗 幼兒園

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