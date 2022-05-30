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台19甲石螺潭段6月底停水施工 影響近萬戶再惹民怨

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
台19甲線拓寬施工工程，自來水管降埋需停水施工，影響戶數近萬戶。記者林巧璉／翻攝
台19甲線拓寬施工工程，自來水管降埋需停水施工，影響戶數近萬戶。記者林巧璉／翻攝

高雄台19甲石螺潭段拓寬工程施工中，因排水箱涵埋設與原本的自來水輸水管線抵觸，自水來管降埋工程導致當地面臨多次停水。後續工程預計6月下旬施工，預計停水23小時，將影響彌陀全區、梓官部分區域停水或水壓下降，影響戶數近1萬戶。

為減少民生用水停水，立委邱志偉邀請公路總局第三工程處、自來水第七區管理處協調。三工處指出，相關工程經過討論後，原本5處降埋已經減少1處。七區處表示，施工停水時間為23小時，對民生供水影響會降到最低。

七區處指出，施工必須停水才能進行，預計將影響彌陀全區、梓官部分區域停水或水壓下降，影響戶數近1萬戶，為了縮短停水時間，工程人員預計將會提早一周進場施工，先預埋管線、開挖。施工時有可能會封閉全線車輛通行以利加快工程，預估停水時間為23小時。

七區處表示，目前規畫6月中將會提早進場施工，停水施工約在6月下旬，最後一處降埋地點則預估在年底施工，避免頻繁停水造成更多民怨。七區處指出，因為要降埋的深度深，施工時間需拉長，停水時間也會比較久，希望三工處能變更部分箱涵設計，減少降埋工程，對於民眾用水也會影響較少。

三工處指出，由於箱涵排水是以高低差重力排水，設計都已經定案，經過檢討後已經確定1處可以不用降埋，其餘4處還是有必要降埋，目前已經完成2處工程，尚有2處工程必須請七區處配合。

邱志偉強調，台19甲拓寬工程因為施工需求必須大規模停水，已引起民怨。工程單位在施工前一定要有詳細規畫，停水時間須要確實掌握，七區處施工前一定要加強宣導，與里長充分告知、溝通，讓里長有時間通知里民儲水備用。施工道路需全線封閉的話，也必須加強預告及與在地民眾溝通，將民怨降到最低。

停水 邱志偉

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