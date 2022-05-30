醫療平權 屏縣議員陳揚：爭取24小時兒科急診

屏東縣議會今起縣政總質詢，縣議員陳揚、唐玉琴聯合質詢，陳揚說，疫情當下，更凸顯出屏東縣醫療平權，兒科急診需求，有媽媽帶著確診兒發高燒連跑三家醫院拒收。縣長潘孟安說，已要求相關單位不得拒收，屏東榮總將在今年11月11日營運，屏東榮總可肩負起兒科急診角色。

陳揚說，疫情當下，許多幼童確診，讓家長焦急，凸顯屏東兒童急診需求性，他在現場播放相關新聞報導，有家長帶著確診的孩子連跑屏東市區的三家醫院遭拒收，讓家長心灰意冷。

潘孟安對此表示，這是五月出疫情剛開始高峰期，派案等較慢，也很擔心不能有人球這樣事件發生，也一直要求醫院，縣府也正式發文給衛福部，要求部立屏東醫院肩負起責任。也未來不要再有類似情況。

縣府指出，為優先照顧孩童，持續增加兒童專屬綠色通道（防疫急門診），除原有國軍總醫院屏東分院、高榮屏東分院、東港安泰醫院外，今起新增屏東基督教醫院，請家長多利用。

陳揚說，縣府開設兒童專屬綠色通道，有相關時間限定，最晚開設到晚間九點，若晚間九點過後呢？潘孟安說，晚間九點過後就到急診室，也會增強量能，現在媒合恆春半島的恆春基督教醫院，東港安泰也是縣府請他們加入，讓區域平衡，當地孩童能就近就醫。

屏東縣衛生局長施丞貴說明，屏東基督教醫院是24小時兒科急診，是由兒科專科醫師來看。

潘孟安說， 屏東榮總、義大都會到屏東，要求要設置婦幼科、婦幼人力與24小時。屏東榮總的名稱朝向準醫學中心，未來員額編制等，也有請行政院長蘇貞昌先保留旁邊國防部住宅區基地，作為二期、三期擴增，做為準醫學中心級的準備，為醫療量能增加腹地。

潘孟安說，屏東榮總今年11月11日營運，營運前醫科、婦幼科都有在培訓，作為重急診轉診，尤其在婦幼承擔重要責任。義大醫院設置過程，希望能在中央總額控管中對屏東醫療量能不足，婦幼部分切出來編制員額。義大預計後年中旬營運，他也會緊盯相關進度。