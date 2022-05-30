屏縣校園開打輝瑞兒童疫苗 潘孟安：拚端節前打完
屏東今天起進入校園施打輝瑞兒童疫苗，首日在仁愛、萬丹、信義國小施打，縣長潘孟安說，縣內兒童疫苗覆蓋率達66.7%，希望在端午節連假前打完。
潘孟安今天在議會縣政總質詢中提到，屏東5至11歲兒童約有4萬多名，目前剩13000多名兒童未施打，疫苗覆蓋率達66.7%，今天起將進入校園施打，首日仁愛、萬丹、信義國小施打，希望能在端午連假前將兒童疫苗打完。
中央配發屏東輝瑞兒童疫苗首批有10000劑、27日7000劑，今天還有3500劑到貨，潘孟安說，以原校通知時間為準，請家長放心，一定會依序入校為兒童接種。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化快，衝擊產業，潘孟安則說，由縣府垂直整合各單位，針對受到疫情衝擊的產業研擬振興專案。
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