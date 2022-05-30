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城中城周遭6棟大樓拉皮 民眾質疑只做「表面功夫」

聯合報／ 記者王昭月陳玫伶／ 高雄即時報導
高市府斥資近5千萬要替城中城第一排6棟老舊建物拉皮，被民眾質疑只做表面功夫。記者王昭月／攝影
高市府斥資近5千萬要替城中城第一排6棟老舊建物拉皮，被民眾質疑只做表面功夫。記者王昭月／攝影

城中城大火過後現地夷平改建公園，高市府6月1日起斥資4900萬替周遭6棟老舊大樓「拉皮」，引 民眾批評為何不把錢用在改善消防或汙水等設施，「老愛作表面功夫」，都發局指拉皮是重建工程的一環，盼帶動城市更新效益，議員陳美雅則說，政府急於抹去城中城傷痛記憶，但人民更關心的是社會安全。

城中城現址啟動改建，高市都發局6月起投入近5千萬經費針對面城中城第一排的新鹽埕大樓、大高雄第一城大樓、金鹽埕大樓、七福商店、廣新公寓、瀨南街混合住宅後側等6棟建物拉皮，不過網友在PPT留言質疑，城中城不是因為外觀老舊燒光的，拉皮有什麼用，為何不把錢花在改善消防等設備。

網友批，「只求光鮮亮麗，拍照好看」、「納稅錢是這樣亂花的嗎」、「老是愛做這些表面工夫」、「高雄其他老大樓公寓也可以去申請全額補助拉皮嗎」、「汙水就擺爛不了嗎？」都發局表示，拉皮是城中城事件整建維護的一部分，具環境新生、帶動改變的效益，其餘消防設施等部分，工務局亦有補助處理。其他地區住戶若想拉皮更新，亦可爭取都市更新基金補助。

國民黨籍議員陳美雅說，大樓拉皮能一新城市風貌，但民眾疑慮的是，很多基礎建設是否併入考量，不是只有做表面看得到的東西，看不見的基礎工程更重要，市府大手筆拆除城中城，為社區拉皮，目的在掩飾當初對公安維護不力，造成民眾傷亡這件事，當政府急欲抺去這段傷痛記憶的同時，更應正視大樓公安，「民眾要的是一個安全的社會，不是歌功頌德」。

民進黨議員簡煥宗說，城中城拆除過程，周遭住戶承受焦臭空氣，粉塵噪音，拉皮工程算是市府補償的心意，讓鄰近住家透過「垃皮」煥然一新，具有「清潔圓滿」意義，也不算沒把錢花在刀口上。至於在地消防設施部分，市府亦輔導鄰近大樓成立管委會，透過健全的管理機制解決，不足再由公部門設法協助，否則只對老舊大樓補助，對新大樓也不公平。

城中城周遭大樓將表皮，遭網友批為只做表面功夫。圖／翻攝自PPT
城中城周遭大樓將表皮，遭網友批為只做表面功夫。圖／翻攝自PPT

陳美雅 公安

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