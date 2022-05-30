民代選民服務也打防疫牌 跑腿、專業解惑樣樣行

疫情猶如深邃幽暗長隧道，看不見盡頭，各行各業都受衝擊，今年是選舉年，民代也看到民眾困境與需求，設法提供有感服務。

政府祭出餐飲業行銷補助，高雄市議員林于凱說，許多民眾反映看不懂方案內容，若因此打退堂鼓乾脆不申請實在可惜，他和團隊提供申請補助服務，送件行政作業都可代勞。有台美雙律師資格的市議員湯詠瑜也發揮法律專業，為選民解答防疫保單的疑難雜症。

林于凱說，本周就是端午三天連假，原本是餐飲觀光業重要檔期，受疫情影響，觀光旅館訂房率不到3成，他實地走訪店家，看到不少餐飲小店生意慘澹，業者心情沉重。

經濟部推出「餐飲業銷補助」，原編列6億元預算，因申請狀況踴躍，經濟部26日宣布，再加碼30億元，截至5月28日，已經被申請12億元。

林于凱表示，經濟部推出「餐飲業銷補助」，許多店家反映對線上作業不熟悉，還有人缺電腦、缺讀卡機，各種困難都有，他認為，放棄這項資源實在可惜，為了讓市民能在申請過程更加迅速便利，他的服務團隊提供申請補助服務，只要攜帶相關資料到服務處，送件行政作業上有任何困難，都可由團隊來代勞。

「選民服務要務實到位！」林于凱說，政府補助資源是重要的紓困活水，他和團隊上街走訪店家，聽見民眾心聲，才能理解為什麼政府推出補助時，常常有人會說「看得到，吃不到」。他說，去年經濟部推出「艱困事業營業衝擊補貼」，團隊走訪各市場、商圈，與店家說明方案細節，協助超過25家商店辦理申請，申請金額超過100萬，今年擴大提供服務。

除了申辦紓困及補助，許多民眾也有防疫保單法律諮詢需求。民進黨高雄市前金新興苓雅選區市議員參選人湯詠瑜也展現法律專業，親上第一線幫忙解惑。