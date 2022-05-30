端午連假衝衝衝 屏東易塞路段機動調撥車道

端午三天連假將屆，屏東縣警察局針對台1線與台17線水底寮路口等易壅塞路段，擬定交通疏導計畫，若車流量過大將機動實施調撥車道。

本周五起三天端午連假，因應返鄉出遊人潮，警方提前部署疏導。不過疫情升溫，最近幾次連假出遊人車不若以往。5月初勞動節連假出遊人車大減，未啟動實施調撥車道，與往常連假相比，單日往返恆春墾丁車流反而增多。

公路總局第三區養護工程處指出，端午連假預估6月3至4日為返鄉及旅遊高峰，6月5日為收假高峰，國道10號終點接台3線、台1線與台17線水底寮路口、國道3號南州交流道與187乙線銜接台1線路口、台26線車城路段、台26線墾丁街道、台3線與台28線交會的旗山路段、台24線三地門往霧台路段等，通往鄰近風景區道路易壅塞。

警方表示，屏東近來人氣很高的景點，如萬巒豬腳街、墾丁大街、縣民公園及勝利星村創意生活園區，也可能有出遊人車。

警方指出，為疏導車流，易塞路段將機動調整號誌秒數，視車流量機動實施調撥車道，並將車流引導至沿山公路（縣道185）減緩台1線回堵情形，此外，高人氣景點區將由員警於路口指揮疏導，並加強取締違規停車。呼籲民眾掌握路況，勿疲勞駕駛，開心出遊，平安返家。