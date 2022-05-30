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高雄輝瑞兒童疫苗校園開打 學童久違返校氣氛歡樂

中央社／ 高雄30日電

高雄校園今天開打輝瑞兒童疫苗，不少家長很期待能在學校接種，一早專程帶著學童返校，老師也到校陪伴。校長說，因取消實體課程，學童久違見到老師同學，接種氣氛歡樂。

高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗校園接種今天開打，上午有新上國小、十全國小等校開始接種，家長帶著學生特地回到學校打疫苗，校方也安排各班導師到校照顧、陪伴孩子。不過孩童今天到校僅打疫苗、不上課，注射完家長就依時間將孩子接回。

新上國小校長王彥嵓接受中央社記者電訪表示，全校有1750名學生，其中有近300人已接種莫德納疫苗，有些孩童家長則帶孩子在校外完成接種；加上臨時報名的，今天共有680名學童要施打。學校已事先安排衛教課程，讓小朋友清楚施打疫苗注意事項。

王彥嵓說，學校原定就是30日施打，不少家長表達盼如期進行。師長們訝異的是，今天接種氣氛相當歡樂，可能是因為取消實體課程，為了打疫苗回學校，小朋友見到好幾天沒有看到的老師同學，心情很好。

十全國小校長李致誠告訴中央社記者，今天有400名學童接種，在老師、志工和醫護幫助下，上午接種非常順利，沒有孩子有暈針等身體不適情況。

李致誠說，最近疫情較嚴重，家長都非常期待到學校打疫苗。今天施打完畢後，加上已接種莫德納疫苗的150人和已經在校外接種的孩子，全校約有8成學童都已打過COVID-19疫苗。

因應學生、老師今天到校，校方也調整授課方式，將原定的直播上課改為安排學生寫作業、看影片，或自行閱讀等「非同步學習」方式，時間運用較彈性，學生打完回家之後也能充分休息。

莫德納疫苗 輝瑞 COVID-19

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