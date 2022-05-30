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屏縣今起校園施打BNT兒童疫苗 潘孟安：端午連假前打完
屏東縣今起進入校園施打BNT輝瑞兒童疫苗，今在仁愛、萬丹、信義國小施打。縣長潘孟安說，屏東縣兒童疫苗施打覆蓋率逾6成，希望能在端午連假前打完，一定會安排到校園施打，不是排到該校學生不要跑去打。
潘孟安說，屏東縣5到11歲兒童4萬0672人，兒童莫德納施打1萬2859劑，輝瑞兒童疫苗施打1萬5596劑（使用量達91.7％），兒童疫苗覆蓋率66.7％，縣府積極向中央爭取，今將再撥補3500劑輝瑞兒童疫苗。
潘孟安今在議會縣政總質詢，議員唐玉琴、陳揚聯合總質詢，關注兒童疫苗施打情況。潘孟安強調，今起進入校園施打，也請學校今天回收家長疫苗施打問卷同意書，下午前會請教育處統計數量，會集中火力，希望能在端午連假前將兒童疫苗打完。
潘孟安說，今有出現一個情況，有別的學校學生跑去仁愛國小施打，請不是該校不要跑去搶打，一定會安排在校園施打。
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