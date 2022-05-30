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壽山動物園3隻環頸雉與1隻白鼻心 交內埔農工照養

中央社／ 高雄30日電
白鼻心又稱果子狸，雖屬食肉目動物，卻偏好食水果。圖／高市觀光局提供
白鼻心又稱果子狸，雖屬食肉目動物，卻偏好食水果。圖／高市觀光局提供

壽山動物園3隻環頸雉與1隻白鼻心，近日交由與園方長期合作的內埔農工照養，紓緩動物園飼養密度，也提供學生實作機會。初來乍到的環頸雉好奇探索新環境，白鼻心則開心享用喬遷水果。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，環頸雉在2014年自墾丁國家公園來到壽山動物園，在保育員悉心照料下繁殖旺盛，為避免數量過多造成緊迫，另尋棲息空間；而白鼻心1997年即來到園區，已是高齡個體。

壽山動物園近日將繁殖力旺盛的3隻環頸雉和園內收容的1隻白鼻心，交由長期與動物園合作的國立內埔高級農工職業學校照養，紓緩動物園飼養密度，也提供學生進行籠舍規劃及飼育管理等實作機會，增加照養動物的經驗。

被列為二級保育類動物的環頸雉，以種子、根、漿果、嫩葉及昆蟲為食，雌雄個體羽色相異，日間喜歡在地面覓食，夜晚則飛到樹上棲息；繁殖期在春天，每窩約產10顆蛋，由母鳥抱卵，約23天至26天孵化。

白鼻心又稱果子狸，屬一般類野生動物，全身大致為黃灰褐色，自鼻樑延伸到額頭有一條明顯的白色帶紋為特徵，眼下與耳下也有白斑，後頸、四肢末端與尾巴後半部為黑色；夜行性，善於爬樹，雖屬食肉目動物，卻偏好食水果。

觀光局表示，野生動物保育科的師生們量身打造舒適的飼養場域，讓環頸雉好奇探索新環境，白鼻心則開心享用喬遷水果。壽山動物園目前還有10隻環頸雉和1隻白鼻心，歡迎民眾在10月重新開園後尋找牠們的蹤跡。

高雄市壽山動物園環頸雉與白鼻心搬新家，內埔農工打造優質的動物棲息空間。圖／高市觀光局提供
高雄市壽山動物園環頸雉與白鼻心搬新家，內埔農工打造優質的動物棲息空間。圖／高市觀光局提供

壽山動物園 觀光局

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