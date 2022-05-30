聽新聞
test
0:00 / 0:00
建教合作 壽山動物園環頸雉、白鼻心搬家了
高雄市壽山動物園環頸雉與白鼻心搬新家，壽山動物園表示，為提高動物福祉、推展保育觀念，今年5月將繁殖力旺盛的二級保育類動物環頸雉和白鼻心，交由國立內埔高級農工職業學校繼續照養。野生動物保育科的師生量身訂做寬大舒適空間，讓初來乍到的環頸椎好奇得不停探索新環境，白鼻心則開心享用喬遷水果賀禮。
動物園表示，環頸雉在2014年從墾丁國家公園來到壽山動物園，因環境適應能力良好，園內已有25隻環頸雉。去年12月有幾隻送到六福村借殖展，現因雄性個體在繁殖期間為追求異性頻繁打鬥造成受傷，為避免數量過多造成緊迫，園方與內埔農工合作打造適合環頸雉的棲息空間。
動物園說，環頸雉的主要食物為種子、根、漿果、嫩葉及昆蟲，雌雄個體羽色相異，日間喜歡在地面覓食，夜晚則飛到樹上棲息。春天是環頸雉繁殖期，每窩約產10顆蛋，由母鳥抱卵，約23至26天孵化。
園內在1997年收養白鼻心，白鼻心又稱果子狸，屬一般類野生動物，夜行性，善於爬樹，雖屬食肉目動物，卻偏好食水果。全身大致為黃灰褐色，主要特徵是從鼻樑延伸到額頭有一條明顯的白色帶紋，眼下與耳下也具白斑，後頸、四肢末端與尾巴後半部為黑色。
壽山動物園感謝內埔農工協助營造更優質的棲息環境，不僅紓緩動物園飼養密度，也提供學生實作機會，增加照養動物的經驗。透過該校野生動物保育科專業師資，帶領學生習得動物籠舍規劃及飼育管理等實務能力，共同增進動物福祉。
想到壽山動物園看環頸雉、白鼻心也別擔心，目前園區還有10隻環頸椎和1隻白鼻心。想為動物們盡一份心力的民眾也可以加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言