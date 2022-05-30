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高市校園疫苗今開打 家長開心孩子不必到外面排隊搶打

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市十全國小今早為學童接種BNT，圖／十全國小提供
高雄市十全國小今早為學童接種BNT，圖／十全國小提供

兒童確診重症致死引發家長關注，高市今早安排校園疫苗接種，十全、新上等校的家長一早就送孩子返校打疫苗，其中新上國小今天排定680人接種，人數比上次接種莫德納時還增多一倍！

因應這波疫情，高雄市教育局規畫今天起到6月8日完成所有國小學童疫苗接種，今早十全國小由市立聯合醫院醫護人員到校「開打」，從幼稚園到6年級共將為400學童注射BNT，家長一早就送孩子到校，注射完再約定時間接回。

高雄市為阻斷校園傳播，本周持續採線上上課，十全國小校長李致誠說，這波校園疫苗施打首日，學校所有導師都取消居家辦公回到學校照顧學生，取消直播，改為「非同步課程」，師生返校唯一一件事就是讓孩子完成疫苗注射。

新上國小王彥嵓說，日前學校調查意願，約750名學童要打BNT，但今天僅680人返校接種，比上次打莫德納時人數多上一倍，少部分同意接種的學生，這幾天可能已預約先到診所施打。

新上國小因接種學生數多，分兩打線預估打到下午2點多，接受注射的孩子在老師及醫護人員照顧下，狀況良好。基於防疫緣故，今天各校均未讓家長入校。有家長對於孩子能在學校順利打到BNT，不必到診所或其他快打站排隊注射，感到寬心。

高雄市十全國小今早為學童接種BNT，圖／十全國小提供
高雄市十全國小今早為學童接種BNT，圖／十全國小提供

疫苗 返校 BNT

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