自己企業自己救 飯店業大老：天總是會光

有44年歷史高雄漢王洲際飯店去年一度停業5個月，今年疫情風暴再起，負責人林富男說，雖然連月來住房天天掛零，他堅信自己企業自己員工自己救，只能堅強地擁抱員工，堅持不放無薪假、不裁員、不減薪，他說「我相信台灣疫情到7月，天總是會光」。

去年5至10月間，漢王飯店一度停業，60多名員工照常支薪，林富男當時說「雙北不封城、我自己封店」，考量客源超過7成來自北台灣，基於保護60多名員工安全，他寧可零收入，水電、税金自行吸收，也不願員工涉險。

漢王飯店有197間房，本土疫情未大爆發前，住房率約7成，今年疫情考驗再度來臨，飯店住房又跌到谷底。林富男說，今年Omicron如海嘯般波及台灣，人人自危，瘟疫加人禍，全民受難。他說，明明4月間在總統官邸就決定「與病毒共存」戰略，政府卻沒超前部署，戰略物資沒有提前準備，造成第一時間什麼都缺，缺快篩試劑、兒童疫苗、抗病毒藥，戰術又錯誤，累計多日來已有上千人亡故，兒童確診伴隨急性腦炎，形成複合式災難，國人看到眼中心真的好痛。