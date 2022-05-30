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自己企業自己救 飯店業大老：天總是會光

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市鹽埕區漢王飯店近期啟動房間內改裝工程，包含更換客房新床，加裝大氣電漿殺菌機，落實房內防疫規格。圖／漢王飯店提供
高雄市鹽埕區漢王飯店近期啟動房間內改裝工程，包含更換客房新床，加裝大氣電漿殺菌機，落實房內防疫規格。圖／漢王飯店提供

有44年歷史高雄漢王洲際飯店去年一度停業5個月，今年疫情風暴再起，負責人林富男說，雖然連月來住房天天掛零，他堅信自己企業自己員工自己救，只能堅強地擁抱員工，堅持不放無薪假、不裁員、不減薪，他說「我相信台灣疫情到7月，天總是會光」。

去年5至10月間，漢王飯店一度停業，60多名員工照常支薪，林富男當時說「雙北不封城、我自己封店」，考量客源超過7成來自北台灣，基於保護60多名員工安全，他寧可零收入，水電、税金自行吸收，也不願員工涉險。

漢王飯店有197間房，本土疫情未大爆發前，住房率約7成，今年疫情考驗再度來臨，飯店住房又跌到谷底。林富男說，今年Omicron如海嘯般波及台灣，人人自危，瘟疫加人禍，全民受難。他說，明明4月間在總統官邸就決定「與病毒共存」戰略，政府卻沒超前部署，戰略物資沒有提前準備，造成第一時間什麼都缺，缺快篩試劑、兒童疫苗、抗病毒藥，戰術又錯誤，累計多日來已有上千人亡故，兒童確診伴隨急性腦炎，形成複合式災難，國人看到眼中心真的好痛。

「自己企業自己員工自己救！」林富男身兼南台灣觀光產業聯盟總召集人，他說，旅宿業界哀鴻遍野，他和同行間相互鼓勵，他認為，此時必須更堅強凝聚員工向心力，讓大家有事做，企業才有生存動力，要更精實團結落實加強部署。漢王飯店近期啟動房間內改裝工程，包含從紐西蘭進口客房新床新床頭板，利用疫情期間更新設備，加裝大氣電漿殺菌機，每房裝一台，落實房間內防疫規格，即使很多人看壞前景，林富男說「我相信台灣，疫情到7月天總是會光」。

高雄市鹽埕區漢王飯店近期啟動房間內改裝工程，包含更換客房新床，加裝大氣電漿殺菌機，落實房內防疫規格。圖／漢王飯店提供
高雄市鹽埕區漢王飯店近期啟動房間內改裝工程，包含更換客房新床，加裝大氣電漿殺菌機，落實房內防疫規格。圖／漢王飯店提供
高雄市鹽埕區漢王飯店近期啟動房間內改裝工程，包含更換客房新床，加裝大氣電漿殺菌機，落實房內防疫規格。圖／漢王飯店提供
高雄市鹽埕區漢王飯店近期啟動房間內改裝工程，包含更換客房新床，加裝大氣電漿殺菌機，落實房內防疫規格。圖／漢王飯店提供
高雄市鹽埕區漢王飯店近期啟動房間內改裝工程，包含更換客房新床，加裝大氣電漿殺菌機，落實房內防疫規格。圖／漢王飯店提供
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