獨／超有誠意！陳玉珍再發送30萬免費快篩劑 火速額滿

真的超有誠意！立委陳玉珍繼上周送出10萬劑免費快篩後，今天晚間8點又再度送出30萬劑的快篩劑，這次提前沒有預告，僅在她個人官方ＬＩＮＥ帳號與臉書ＰＯ出訊息，一樣超搶手，在短短不到半小時，不但6千個名額全滿，還湧入近萬人登記，她說，這波是金門鄉親優先，請民眾耐心等候，近日就會陸續作業通知。

目前陳玉珍人在立陶宛出席駐立陶宛台灣代表處與當地官方舉辦的新創活動，她說，因為上一波的登記快篩劑活動實在太踴躍，不少民眾都打到服務處或在她個人官方ＬＩＮＥ帳號留訊息反應，希望她能多爭取一些快篩劑。

陳玉珍透露，這兩天在國外的拜會與公務行程滿檔，但她有鑑於需要快篩劑的民眾太多，她聯繫了2天，甚至有一天打了一整晚的電話，忙到完全沒闔眼，最終在全國台企聯副會長暨福建泉州台商協會榮譽會長楊榮輝及金門陳水木議長慈善基金會聯合捐贈30萬劑，且這波以金門鄉親優先。

她強調，有了上次前車之鑑，這次她不敢提前發稿，僅在晚間8點將提供30萬劑的訊息發在她個人官方ＬＩＮＥ帳號與臉書，沒想到上次是在1分鐘內傳來幾千人，瞬間「秒殺」，這次同樣是不到30分鐘就傳了超過6000人，目前她們已經關閉表格。

陳玉珍說，請大家稍安勿躁，他們會馬上會開始申報海關進口，她也表示，第二波快篩劑採先提交表單先到先得，成功提交表單者並在6千的額滿名額內，後續他們將會發委任書和領取通知。為了怕被詐騙集團利用，陳玉珍也強調，他們絕不會透過電話收取任何個人信息，所有信息將會透過陳玉珍的個人LINE群進行通知。

陳玉珍透露，此行「他鄉遇故知」，立陶宛現在的大使黃鈞耀就是她金門高中同班同學，兩人在新創會議上相認，久別重逢都相當開心，同場也會晤多位立陶宛國會議員與該國的經濟部次長，陳玉珍還邀請他們到金門一遊；而在歡迎晚宴上，陳玉珍還拿出了金門高粱酒跟當地的政要交流，他們品嘗後，都相當驚艷，認為可以將金門高粱酒帶到當地行銷推廣，陳玉珍也說，會盡力來促成。