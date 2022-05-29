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罕見「藍翅八色鳥」現蹤高雄校園 鳥會呼籲減少干擾

中央社／ 高雄29日電

在台灣少見的「藍翅八色鳥」今天現蹤高雄市區校園，吸引上百鳥友爭睹風采。但鳥友目擊有民眾餵食，甚至有人爬上樹搖動樹枝。高雄鳥會呼籲，賞鳥應保持距離、勿過分干擾。

分布於東南亞一帶的鳥類「藍翅八色鳥」今天被鳥友在高雄市中正高工足球場旁樹林發現，訊息在賞鳥圈瘋傳，吸引上百鳥友趕到現場架「大砲」，爭睹藍翅八色鳥風采。

藍翅八色鳥體背綠色，翼覆羽和腰部呈淡寶藍色，具有相當漂亮的金屬光澤。根據「台灣野鳥手繪圖鑑」，藍翅八色鳥又稱藍翅八色鶇，分布於馬來西亞、印尼本島、婆羅洲一帶，具遷徙性，在台灣屬於迷鳥。成鳥體長約18到20公分，與台灣夏候鳥及不普遍留鳥「八色鳥」屬同一科。

不過鳥友回報，今年在金門、東沙和高雄都有目擊紀錄，先前也有人撿拾過傷鳥；賞鳥紀錄資料庫「Ebird」上在台南也有鳥友上傳目擊紀錄。

藍翅八色鳥現蹤高雄校園，許多鳥友爭相紀錄其美麗身姿。不過鳥友告訴中央社記者，今天在現場有看到民眾為拍攝美照，用螞蟻、蚯蚓餵食，或是拿出有青苔、石頭的人為造景。

甚至還有鳥友拍到影片，片中有人疑似為了把鳥趕到更好拍攝、觀賞的位置，爬上藍翅八色鳥棲息的樹木，用力搖動樹枝。

社團法人高雄市野鳥學會總幹事林昆海接受中央社記者電訪表示，確實有鳥友回報，看到有人拿麵包蟲餵食的情況，呼籲大家，鳥經過長途飛行來到台灣，會比較累，觀賞、拍照時不要過分干擾，應保持適當距離。

林昆海說明，有些溫帶國家會有餵食野鳥的習慣，是因為溫帶國家會下雪，容易有食物不足問題；台灣位處亞熱帶地區，自然環境就有足夠食物，長期餵食可能導致野鳥警覺性降低，或因棲息、覓食地點過於固定，增加野鳥被天敵捕食的機率，加上人餵的食物通常比較單一，因此希望盡量保持自然，「給牠好的環境，比餵食還要重要」。

八色鳥 賞鳥 高雄市

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