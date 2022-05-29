開發屏東市舊酒廠！斥14億打造購物中心創造300工作機會

屏東市舊酒廠鄰近屏東觀光夜市，位在屏東市民族路與仁愛路交叉口，屏東縣府首創BOT加OT案，由品川國際開發公司斥資14億元，打造屏東智慧型商業體驗中心，為地上6樓、地下2樓，將強化餐飲，今舉行動土典禮，預計兩年後完工啟用，屆時提供300個工作機會。

屏東夜市當地里長金泉里長莊美香，也在屏東夜市開設自助餐，她說，樂見商場在夜市旁，盼能創造共榮，屏東夜市攤商約有1、200攤，攤商是否會進駐商場，現階段大多持觀望態度，畢竟還有租金等細節要討論，面對疫情，整體營收下降約3成。

屏東舊酒廠停車場整體開發興建移轉營運案新建工程動土典禮今舉行，屏東縣府首創BOT與OT案，其中OT案的部分，民生路立體停車場已在今年1月農曆春節期間試營運：提供622格汽車停車位。

品川國際開發公司代表董事李宗熹說，未來開發5480坪商業樓地板面積，地上6樓、地下2層樓，有130個櫃位，預計帶動300個以上就業機會，會以風情商業街、 Shopping Mall、休閒娛樂與停車場物業組成。

屏東市區已有兩家百貨公司，太平洋百貨、環球購物中心，李宗熹說，他們將主打餐飲、玩樂為主，與附近百貨公司有所區隔。

副縣長吳麗雪今出席動土典禮，她說，期盼透過開發案，帶動屏東市民生路商圈。