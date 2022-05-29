獨／高雄林園中芸漁港龍舟競賽 安全起見今年停辦

高雄市林園區公所主辦，將於6月3日至5日舉行中芸漁港傳統龍舟錦標賽，上周舉行龍舟點睛儀式，隨著疫情升溫，加上近期汛期，中芸漁港幅員小、停泊船隻增加，與參加龍舟比賽的隊伍卡住，造成船隻無法停泊，林園區公所考量眾多原因，今天聲明取消今年龍舟賽。

林園區公所今天發布新聞稿指出，目前停在龍舟賽道的船隻約有70至80艘，為了下周龍舟賽順利舉行，往年都會移到避風港停泊，但是近期汛期，許多船隻都停到避風港，造成船主反映沒地方停船，加上外港擴建中，恐造成漁船出海困難、嚴重阻塞。

林園區公所表示，往年龍舟賽約有60隊參賽，受疫情影響已停辦2年，今年報名參賽隊伍更勝以往，但是近期參賽隊伍練習期間，反映參賽選手練習期間須向公司請假，而衍生代班問題，但如果沒有臨場練習又會影響比賽成績，最後導致出賽人員名額不足棄權，目前參賽隊伍持續遞減中，加上船主反映船隻「塞車」問題，公所會議後決定忍痛取消今年的龍舟賽。

林園區長陳興發表示，中芸漁港本身因幅員較小，目前正在進行擴建工程，近期正值汛期，許多漁船選擇到避風港停泊避風雨，面對即將舉辦的龍舟比賽，公所內部與運發局等相關單位昨天晚間5點開會討論，最終決定安全起見，今年先停辦，並向市長陳其邁建議後確定停辦，愛河的龍舟比賽則是照常舉辦。

高雄市海洋局表示，中芸漁港龍舟競賽今天因疫情決定停辦，海洋局之前已經完成碼頭邊、水域環境的環境情理；因中芸漁港水域較窄，原本要再進行港內船席調度，如今決定停辦，大小船席就不需再調動。